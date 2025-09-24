El entrañable "Tío Pupi" ya es Santafesino Destacado
Por iniciativa de la concejala Violeta Quiroz, del bloque Mesas de Trabajo, el santafesino Héctor “Tio Pupi” Messina fue reconocido por el Concejo Municipal de Santa Fe que lo declaró "Santafesino Destacado".
La concejala Violeta Quiroz entrega el reconocimiento de “Santafesino Destacado” a Tío Pupi en el Concejo.
“Tío Pupi” es un ícono popular muy querido por los santafesinos y santafesinas que desde 1989, podíamos encontrar en cada lugar de paseo de nuestra ciudad con su carrito en el que vendía riquísimos pochoclos y las inolvidables manzanas caramelizadas. Un clásico de Santa Fe.
La concejala Violeta Quiroz no quiso pasar por alto la figura querible, noble y cabal de Héctor Messina que con sus casi 90 años volvió a sacar su carrito, un clásico de Santa Fe, esta vez para llevarlo al Concejo Municipal, donde “Tio Pupi”, fue declarado “Santafesino Destacado".
Violeta Quiroz, autora de la iniciativa, destacó que "Tio Pupi viene repartiendo dulzura con su carrito de pochoclos y manzanas acarameladas desde hace mucho tiempo. Muchas generaciones pasaron a comprar por su carrito. Es un ícono de nuestra cultura, de nuestra ciudad, pero además ha entregado su vida a la venta ambulante, y su trabajo trajo alegría para todos los santafesinos y santafesinas".
Héctor Messina, muy emocionado, agradeció profundamente el gesto a la concejala Quiroz y dejó consejos de vida. Durante el acto sobró emoción y alegría de ver a quien se desempeñó por 30 años como vendedor ambulante contar como elaboraba sus productos, relatar anécdotas y describir con una sonrisa imborrable su vínculo con los más chiquitos: “sentir el murmullo, los ruidos alrededor del carro, y los gritos Tío Pupi, Tio Pupi, era lo más lindo que se podía escuchar". Hoy Santa Fe reconoció a un ícono popular
