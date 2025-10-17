Violeta Quiroz propone la implementación de un Boleto Barrial

La concejala Violeta Quiroz Del bloque Mesas de Trabajo presentó un proyecto para crear el “Boleto Barrial”, que tendría una tarifa reducida del 50%, para los viajes que se realizan dentro de un mismo barrio, sin ingresar al área central de la ciudad.
Violeta Quiroz explicó que la iniciativa surge, teniendo en cuenta que “ya en el año 2000 funcionó un boleto barrial con tarifa reducida, que establecía boletos diferenciales y cada línea definía como serían sus tramos barriales y este sistema facilitó la movilidad interna dentro de los barrios”.
El Boleto Barrial se sumaría al Boleto Centro actualmente en vigencia y fundamentalmente “permitiría que los vecinos de barrios periféricos tengan un beneficio al trasladarse en trayectos cortos”. Al punto, la edila ejemplificó: “hoy un vecino para trasladarse desde Teniente Loza al Hospital Iturraspe, separados por 20 cuadras, paga lo mismo que si fuera a la Plaza del Soldado, lo que resulta una injusticia”.
Violeta Quiroz remarcó la importancia de que se implemente el Boleto Barrial ya que “los boletos de corta distancia son herramientas efectivas para fomentar la movilidad urbana sostenible, al tiempo que fortalecen la cohesión territorial y el acceso equitativo al transporte”.
Por último, la concejala Quiroz sostuvo que “Implementar un Boleto Barrial en Santa Fe sería un paso significativo hacia un sistema de transporte más inclusivo y racional, además de garantizar equilibrio económico y beneficio social”.
