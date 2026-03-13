#HOY:

En Vivo Viernes 13 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 13.03

07:36 Cortes por bacheo

- La Rioja entre 9 de julio y San Jerónimo (07:00 - 19:00 hs)

- 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza (socavón) ASSA 20 días aprox.

Viernes 13.03

07:36 Reducción de calzada

- Bacheo integral en Demetrio Gómez - Ingreso a Alto Verde (circulación alternada)

- Mendoza intersección 9 de Julio - (media calzada habilitada) - 10 días Aprox

- Belgrano en intercesión con Luciano Molina

Viernes 13.03

07:09 Desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

Zona afectada: 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

- Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Entre Rios - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio* ASSA

- Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia)

Viernes 13.03

07:04 Accidente

Reducción de calzada en Circunvalación ingreso a Av. 27 de Febrero. Un auto perdió el control y choco una columna de alumbrado

Viernes 13.03

06:41 Rutas y caminos

Hasta el momento, las rutas del territorio Provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.

Viernes 13.03

06:35 Se registran demoras en los tramos

Ruta Nacional 168, sobre el Puente Gobernador Oroño, en sentido hacia el centro de Santa Fe.

Acceso al Puente Oroño por Ruta Nacional 168, desde la zona de la costanera este hasta la cabecera del viaducto.

Autopista Santa Fe – Rosario (A-007), a la altura del ingreso a Santo Tomé.

Ruta Nacional 168, entre el enlace con la avenida de Circunvalación y el acceso al Puente Oroño.

Ruta Provincial 1, en el ingreso a San José del Rincón, en dirección hacia Santa Fe.

Avenida Alem, entre la bajada del puente y la zona del puerto de Santa Fe, uno de los corredores principales que conecta el sector costero con el centro urbano.

