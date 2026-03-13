El municipio de Santa Fe pide prorrogar otra vez la emergencia en movilidad: las razones
Remitió un mensaje al Concejo. Se insiste en que es necesario extender la emergencia para “consolidar los logros alcanzados” en el sistema de colectivos, y “garantizar soluciones de transporte adecuadas”. ¿Polémica en puerta en el Legislativo?
El argumento: más tiempo para consolidar los “elementos” positivos del sistema. Crédito: Flavio Raina
Ahora, el municipio le solicitó al Legislativo de Santa Fe capital que le autorice una segunda prórroga en materia de movilidad, por el término de un año (365 días). De acuerdo al mensaje al que accedió El Litoral, el eje de este pedido de extensión de los plazos está orientado al sostenimiento del Sistema de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos (STPPC).
Para que se entienda, la declaración de una emergencia faculta a un Estado municipal a tomar todas las medidas de carácter técnico y/o económico que considere necesarias para garantizar el funcionamiento de los subsistemas de transporte (entre ellos, colectivos), agilizando decisiones y acortando plazos administrativos.
Los argumentos
“Resulta de vital importancia gestionar una nueva prórroga (...), a fin de continuar disponiendo de las herramientas y facultades necesarias para profundizar el proceso de mejora y eficientización del sistema de movilidad de la ciudad, garantizando soluciones de transporte adecuadas y sostenibles para los usuarios”, dice el mensaje.
La extensión de dicha normativa “permitirá consolidar los avances alcanzados, fortalecer la calidad del servicio (de colectivos) y mejorar, en definitiva, la experiencia de viaje de la ciudadanía”, aduce luego.
Evolución del sistema
El texto administrativo, que lleva la firma del intendente Poletti y de Sebastián Mastropaolo (secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana), hace una comparación de la situación del STPPC antes de la declaración de emergencia en movilidad con lo que ocurrió mientras duró esta situación de excepcionalidad.
Se observó -siempre según los datos municipales-, un “crecimiento sostenido” de los kilómetros recorridos por unidades con una antigüedad menor a cinco años. “Durante 2023 los kilómetros recorridos por estas unidades no superaron el 7,7% del total”.
Al comparar esos valores con los del año 2024, “se evidencia una mejora significativa”, en tanto “más del 16% de los kilómetros fueron realizados por unidades con menos de cinco años de antigüedad”, asegura el mensaje en sus fundamentos.
Y, durante el 2025, los kilómetros recorridos por unidades modelos 2020, 2023, 2024 y 2025 “superaron el 30% del total del sistema” (de colectivos), lo que reflejó “un impacto positivo de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia”, añade después.
El mensaje pondera como “muy exitosa” la nueva Línea 22. Crédito: Archivo
A la fecha, las empresas prestatarias del servicio “han asumido nuevos compromisos para continuar con la modernización del parque automotor durante el año 2026, lo que permite proyectar un escenario favorable para la mejora continua del sistema”, agrega.
Kilómetros, Línea 22 y boliches
El mensaje sostiene que durante el 2025 se recorrieron 12.376.146 kilómetros, lo que constituyó “la mayor distancia producida por el STPPC en los últimos seis años”. Esto impacta directamente en la cantidad de servicios brindados por las distintas líneas y en la reducción de los tiempos de espera en parada por parte de los usuarios.
El mensaje también menciona la nueva línea de colectivos N° 22 (en el Norte, que conecta Oeste con Este de la ciudad). Comenzó a circular en mayo de 2025 con cinco unidades en calle durante los días hábiles, realizando 53 servicios diarios y con una frecuencia aproximada de 20 minutos.
“En virtud del sostenido incremento de la demanda -que ya supera el medio millón de pasajeros transportados-, se incorporaron nuevas unidades, alcanzando los siete coches en servicio, con 60 servicios diarios y una frecuencia cercana a 14 minutos”.
Para facilitar el traslado de jóvenes hacia el área de discotecas, en diciembre (de 2025) se restituyó, luego de más de cinco años sin funcionamiento, el servicio de la denominada “Línea de Boliches”, orientada a “garantizar un ingreso y egreso seguro de quienes concurren al sector de entretenimiento nocturno”, añade.
El nuevo SEOM, incluido en las transformaciones de la movilidad. Crédito: Manuel Fabatía
Asimismo, se encuentran en curso “diversas gestiones para ampliar el área de cobertura de las líneas de colectivos existentes, “permitiendo la llegada del servicio a nuevos sectores y barrios de la ciudad”. Aquí no se dan precisiones de en qué zonas serían estas ampliaciones.
Matriz económica
Se consigna luego el impacto económico que significó la eliminación de los subsidios nacionales a principios de 2024, que durante el 2023 representó aproximadamente el 25% de los ingresos del sistema. Esta situación “produjo un desbalance en la estructura de costos e ingresos, generando incertidumbre en las prestatarias”, agrega.
En este contexto, se destacan los aportes efectuados por el Ejecutivo durante la presente gestión, que “superaron los $3.000 millones”, los cuales “permitieron contribuir al restablecimiento del equilibrio financiero del sistema y mitigar los efectos de las adecuaciones tarifarias”.
Sobre el cierre, el mensaje asevera que el STPPC ha evidenciado una “evolución positiva durante los últimos dos años”, con “perspectivas favorables en cuanto a su desarrollo y optimización”.
Esto se vincula en gran medida con las acciones implementadas por el municipio”, particularmente en el marco de la emergencia en movilidad. Este es el fundamento central del pedido de una nueva extensión de dicha situación de excepcionalidad.