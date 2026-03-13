En la ciudad capital

El municipio de Santa Fe pide prorrogar otra vez la emergencia en movilidad: las razones

Remitió un mensaje al Concejo. Se insiste en que es necesario extender la emergencia para “consolidar los logros alcanzados” en el sistema de colectivos, y “garantizar soluciones de transporte adecuadas”. ¿Polémica en puerta en el Legislativo?