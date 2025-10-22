Debate en el Concejo

Cuán viable sería aplicar un boleto barrial de colectivos urbanos en la ciudad de Santa Fe

Una edila presentó una iniciativa donde le pidió al municipio que evalúe la posibilidad de implementar un descuento del 50% sobre la tarifa plana para los usuarios de los barrios de la capital. La opinión empresarial. Y la caída de pasajeros.