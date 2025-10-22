Cuán viable sería aplicar un boleto barrial de colectivos urbanos en la ciudad de Santa Fe
Una edila presentó una iniciativa donde le pidió al municipio que evalúe la posibilidad de implementar un descuento del 50% sobre la tarifa plana para los usuarios de los barrios de la capital. La opinión empresarial. Y la caída de pasajeros.
En el Concejo de Santa Fe fue ingresado en la última sesión un proyecto de resolución donde se le pide al Ejecutivo Municipal que realice un estudio de factibilidad técnica, económica y operativa para la implementación de un “Boleto Barrial” dentro del sistema de transporte público urbano de pasajeros por colectivos de esta capital.
La autora de la iniciativa es la edila opositora Violeta Quiroz (FR - Mesas de Trabajo). En este estudio solicitado al municipio se deberá contemplar, para cada línea del sistema, “la determinación de los tramos geográficos de vigencia del Boleto Barrial”.
Además, se tendrán que establecer “los límites aproximados dentro de los cuales el beneficio pueda aplicarse, tomando en cuenta la extensión de los recorridos, la densidad poblacional, la conectividad con el área central y la equidad territorial en el acceso al transporte”, dice el texto legislativo en ciernes.
Pero la cuestión saliente del proyecto es que, además, en la factibilidad se deberá contemplar que el costo del Boleto Barrial “sea equivalente al 50% del valor del boleto plano vigente (1.580 pesos), siguiendo los objetivos de accesibilidad y justicia tarifaria que orientan la propuesta”. Es decir, este boleto diferencial quedaría en 790 pesos.
Finalmente, la iniciativa plantea que el Ejecutivo deberá remitir al Concejo los resultados del estudio “dentro de un plazo máximo de 90 días desde la promulgación de la presente, acompañando los fundamentos técnicos, económicos y sociales que avalen la implementación del nuevo régimen tarifario”.
En primer lugar, cabe aclarar que este proyecto está ingresado. Es un estudio de factibilidad; primero, deberá ser trabajado en comisiones y, si cuenta con las firmas suficientes, llegaría al recinto para su tratamiento. Luego, habrá que ver qué hace el municipio: si en efecto, realiza el estudio solicitado.
Más allá de los tiempos que demandan las dinámicas legislativas, es interesante conocer qué mirada tienen los empresarios de transporte público de pasajeros por colectivos urbanos de la ciudad capital. Esto es, si dicha iniciativa, de tener el debido curso, podría ser viable.
En diálogo con El Litoral Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) consideró que sumar a la cantidad de pasajeros es “conveniente” para el sistema. “Recordemos que la cantidad de usuarios cayó notoriamente”, puso en contexto (ver más abajo).
“Ahora bien: si estos boletos barriales con un 50% de descuento se deducirían de los que pagan el boleto plano, hoy a 1.580 pesos, estaríamos ante un problema. Porque claramente eso impactará en los costos y ahí se debería incrementar (el boleto plano), siempre hablando si no son boletos nuevos”.
Sin embargo, “si son boletos (usuarios) nuevos, esta iniciativa le haría un bien al sector. Porque estaríamos a lo mejor buscando un horizonte de balance en los números más favorable, sin incrementar valores”, explicó el empresario del rubro.
“Si esto no es así, ahí estaríamos complicados. Porque en ese caso, vamos directamente a la matriz de costos del sistema de colectivos. Se tendrá que evaluar si esto directamente se aplicaría con algún tipo de subsidios municipales o provinciales… A todo esto habría que evaluarlo”, adujo luego.
Luego, dio un caso gráfico: “Un pasajero de la línea 5 que va del fondo de barrios como San Agustín hasta el hospital Iturraspe, o a la Av. Blas Parera, que a lo mejor hoy pagan 1.580 pesos van a pagar la mitad, salvo que se incremente el costo actual”.
Y los usuarios que tienen atributos sociales no viajaría con el boleto barrial, porque pagan el 45% (con dichos atributos). De todos modos, creo que hay que buscar alternativas en los barrios para introducir allí más colectivos que no tienen servicio. Esto lo estamos hablando con el municipio”, cerró Ingaramo.
Caída de boletos, pre y post pandemia
En la estudio “Impacto del Covid-19 en la movilidad en transporte público de ciudades intermedias: el caso de la ciudad de Santa Fe”, de los investigadores Andrea Bosisio(UNL) y Rubén Talavera García(Universidad Complutense de Madrid), los autores analizan la caída de usuarios en el sistema de colectivos en la pre pandemia, pandemia y post pandemia.
“El subsistema de autobuses está formado por una red cuya cobertura alcanza al 85,3% de la superficie de la ciudad, posee una extensión de 497,13 km. e incluye más de 1.779 paradas dentro del ejido municipal. Las líneas se encuentran concesionadas a tres empresas diferentes”, ponen en contexto.
Los investigadores concluyen que el uso de los autobuses públicos ha sufrido un “fuerte impacto” en el período post pandemia, “reduciéndose en aproximadamente dos millones el número de viajes en el período estudiado correspondiente al año 2022 (29,5 %), respecto al período de normalidad en el año 2019.
“Este impacto siguió presente en 2023, en el cual, si bien aumentaron las validaciones, el sistema aún no se recuperó a sus valores normales, observándose más de un millón de registros menos (17,4%), que en el 2019”, sentencian luego. La tendencia se sostiene en la actualidad.
