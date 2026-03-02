En 2 años, la tarifa plana de colectivos aumentó un 682% en Santa Fe: cuáles fueron las razones
El boleto pasó a costar 1.720 pesos en la capital. Fin del Fondo Compensador del Transporte y caída nominal de pasajeros, algunos elementos. Cómo trabajó el municipio para alivianar el impacto en el bolsillo de los usuarios.
Es un servicio esencial para miles de santafesinos. Crédito: Guillermo Di Salvatore
La Municipalidad de Santa Fe autorizó e hizo efectiva una nueva suba del precio del boleto de colectivos en la ciudad capital, que pasó a costar de 1.580 pesos a 1.720 pesos: el aumento porcentual ha sido del 8,86%. La tarifa plana no se actualizaba desde hacía seis meses: el último aumento fue a fines de agosto de 2025.
La tarifa plana -o boleto frecuente- sólo es abonada por el 25% del total de los usuarios del sistema, según el gobierno local. El restante 75% de los pasajeros cuenta con algún tipo de descuento, por ejemplo el boleto educativo, atributos sociales, franquicias por discapacidad y acompañantes u otras.
Es interesante analizar la progresión en la línea temporal de los aumentos, luego de la eliminación, por parte de Nación, del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país, que impactó de lleno en la sostenibilidad de los sistemas de transporte público de pasajeros por colectivos en muchas ciudades.
En enero de 2024, la tarifa plana (no subsidiada) costaba 220 pesos. Ahora, ese valor pasó a ser de 1.720 pesos: esto implica un aumento porcentual del 681,82% en el período de dos años y un mes.
El primer aumento -tras la quita de los subsidios nacionales- autorizada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti fue el 1° de febrero de 2024: dicha tarifa pasó de 220 pesos a 380 pesos (decreto N° 00017).
Sólo el 25% del total de los usuarios abona la tarifa plana. Crédito: Flavio Raina
El 4 de marzo de 2024 se autorizó el segundo incremento del boleto frecuente (decreto 00023/2024). De 380 pesos, pasó a valer 700 pesos. Fue un 84,2% más sobre el valor anterior.
Después, en junio de 2024, con el decreto municipal N° 00050/2024, el Ejecutivo autorizó una tercera suba de la tarifa frecuente: de 700 pesos a 940 pesos. El cuarto incremento fue el 20 de septiembre del 2024: la tarifa frecuente pasó a costar 1.200 pesos (decreto N° 00084/2024).
El 24 de enero de 2025, con el decreto municipal N° 00003/2025, el municipio dispuso que la tarifa plana pase a valer 1.440 pesos. A fines de agosto/principios de septiembre de 2025, subió a 1.580 pesos. Finalmente, el valor actual es, como se dijo, de 1.720 pesos.
El contexto
Como se dijo, la quita de los subsidios nacionales al interior del país alteró el esquema de sostenibilidad y la certidumbre de este servicio público esencial para miles de santafesinos. A ello debe sumarse el incremento de los combustibles, la inflación y, correlativamente, las paritarias con el gremio de los choferes.
Sobre la quita de los subsidios (Fondo Compensador al Transporte), esto "representa unos 150 pesos por km, es decir que cubren un 5% de los costos del sistema, reduciendo la incidencia que dicha partida tenía sobre los sistemas de transporte provinciales”, habían dicho a El Litoral empresarios del transporte.
Pero además hay otros elementos incidentales que han llevado inevitablemente a estos incrementos en la tarifa plana como, por ejemplo, la caída nominal de los pasajes.
“En otras ciudades del país las caídas (de pasajes) alcanzan un 30% interanual; por lo cual, vemos positivamente lo que sucede en la ciudad de Santa Fe, donde hay una mayor producción de kilómetros, que asciende a un 7% interanual, producto de nuevas líneas y recorridos”, valoraron.
También, aparece un cambio en la composición de ingresos, “con una merma en la tarifa plana que se estabiliza en un 20%, y un incremento de las tarifas con beneficios (usuarios con Atributos Sociales), y/o gratuidades (Combinados y Discapacidad)”, adujeron luego los empresarios locales de una de las empresas prestatarias.
Qué hizo el municipio
Desde que inició la actual gestión municipal "se sumaron nuevas líneas, se habilitaron nuevas modalidades de pago, se amplió la cobertura territorial, se incorporaron unidades y se hicieron distintos aportes que garantizaron la continuidad y la calidad del servicio", afirmaron fuentes de prensa del gobierno local.
Esto habla de "un proceso de fortalecimiento integral del sistema de transporte de pasajeros que, durante el último año, registró un incremento del 5,7% en los kilómetros recorridos por las unidades", lo que permitió "mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera para los usuarios", aseveraron.
Las validadoras se modernizaron. Se puede pagar por vía digital. Crédito: Manuel Fabatía
Destacaron la creación de la Línea N° 22, que conecta el oeste y el este. "Desde su puesta en marcha en mayo de 2025, realiza actualmente 60 servicios diarios con una frecuencia aproximada de 14 minutos, y registra una alta aceptación por parte de los usuarios", dijeron las mismas fuentes.
También se lanzó la “Línea de Boliches”, que permite "un traslado seguro hacia y desde los principales espacios de entretenimiento nocturno, y se extendió el recorrido de la Línea N° 9 para incorporar al Puerto de Santa Fe, un sector en pleno crecimiento comercial, educativo y turístico", adujeron.
El sistema "avanzó en la renovación de su flota, incorporando unidades más modernas que mejoran la experiencia de viaje y reducen la probabilidad de fallas. El 31,6% de los kilómetros recorridos se realizan con colectivos de menos de cinco años de antigüedad, consolidando un proceso sostenido de modernización".
El municipio realizó "aportes superiores a los $3.000 millones", y "continúa destinando recursos para garantizar la continuidad del servicio, sostener nuevas líneas y ampliar la cobertura territorial".
Estas medidas forman parte "de una política integral que prioriza el transporte público como herramienta clave para la movilidad urbana", cerraron desde el municipio.