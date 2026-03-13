12 familias de Romang comienzan a cumplir el sueño de la casa propia

En Romang, departamento San Javier, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, llevó a cabo el sorteo para la adjudicación de 12 viviendas.
Se trata de un complejo habitacional que la Provincia, junto a la Municipalidad, construye en barrio Hospital. La inversión del gobierno supera los 624 millones de pesos.
Las unidades se construyen en el barrio Hospital mediante un convenio entre la Provincia y el Municipio, una modalidad que permite emplear mano de obra local y fortalecer la economía de la ciudad a través de la compra de insumos a proveedores de la zona.
Precisamente, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, contó que “estas 12 viviendas que estamos construyendo están en la etapa de finalización”.
Y resaltó que “la gestión y la metodología de construcción se realizan por administración municipal con fondos del Gobierno de la Provincia, lo cual permite generar trabajo para familias de la localidad, tanto para quienes participan de la obra como para los corralones de materiales”.
El proyecto contempla 9 viviendas de dos dormitorios, 2 viviendas de tres dormitorios y 1 vivienda adaptada para personas con discapacidad. En las últimas semanas, los trabajos se concentraron en la instalación de redes de agua y electricidad, junto con tareas de carpintería de aluminio, instalaciones de gas y sanitarias.
Actualmente, las obras presentan un avance del 70 %, con una inversión santafesina de $624.948.014,49.
Por su parte, el senador Oscar Dolzani dijo que “obras como estas no sólo mejoran el acceso a la vivienda sino también el desarrollo integral del barrio y su entorno. Es una inversión que transforma la comunidad y demuestra que cuando los distintos niveles del Estado trabajan de manera articulada, los beneficios llegan a la gente”.
El sorteo se realizó en la Sala Municipal de Cultura de Romang y contó con una gran presencia de familias inscriptas.
Desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda detallaron que el sorteo se realizó contemplando un cupo correspondiente para Excombatientes de Malvinas, un cupo para bomberos voluntarios, un cupo para personas con discapacidad motriz y un cupo para personas con otra discapacidad; dos para personal de las fuerzas de seguridad¨y dos cupos de viviendas con tres dormitorios más otras cuatro de dos dormitorios, correspondientes a la demanda general.
Entre las personas sorteadas, Eriana compartió su emoción tras conocer el resultado y con alegría dijo que “somos dos trabajadores, luchadores, la vamos llevando día a día y la verdad que esta es una oportunidad única para nosotros”.
La modalidad de ejecución por administración municipal permite que cada peso invertido tenga un impacto directo en la ciudad, dinamizando el empleo y el comercio local.