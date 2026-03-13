Rafaela: el Hospital Jaime Ferré realizó controles y acciones de prevención abiertos a la comunidad

En el marco del Día Mundial del Riñón, el Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela llevó adelante este jueves por la mañana una jornada abierta a la comunidad en la plaza ubicada frente al efector.
Equipos interdisciplinarios del efector desarrollaron una jornada pública con controles gratuitos, asesoramiento y actividades de concientización para promover hábitos saludables y la detección temprana de factores de riesgo.
Durante la actividad, equipos de salud brindaron controles gratuitos de presión arterial y glucemia, además de asesoramiento nutricional y recomendaciones para la práctica de actividad física, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la función renal.
La iniciativa convocó a vecinos y vecinas de la ciudad para acercarse al espacio público, donde profesionales de distintas especialidades compartieron información sobre factores de riesgo y hábitos saludables que ayudan a prevenir enfermedades renales y cardiovasculares.
La directora del hospital, Natalia Weppler, explicó que la propuesta buscó acercar el sistema de salud a la comunidad con un enfoque preventivo.
“Estamos realizando esta jornada con el foco puesto en la actividad física y en la alimentación saludable. Convocamos a la gente para que se acercara, tomarse la presión, realizarse la medición de glucosa y recibir información de parte de nuestro equipo profesional”, señaló.
El subdirector, y nefrólogo, Alejandro Fiorillo recordó que el Día Mundial del Riñón se conmemora cada segundo jueves de marzo desde 2006 con el objetivo de visibilizar una enfermedad que suele avanzar sin síntomas.
“Es una patología silenciosa: muchas veces la gente no se da cuenta hasta que ya está avanzada, y forma parte de las principales causas de enfermedad y mortalidad a nivel mundial”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que la prevención está estrechamente vinculada con el cuidado de la salud cardiovascular. “El sobrepeso y la obesidad están en la base de muchas de estas enfermedades: pueden derivar en diabetes, infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad renal crónica”, explicó.
El médico Andrés Bello recordó que la enfermedad renal crónica suele manifestarse cuando ya se encuentra avanzada.
Y explicó que se debe atender a síntomas como fatiga, cansancio, hinchazón en los pies o cambios en la coloración de la orina, que pueden aparecer en etapas más tardías, cuando el daño ya está instalado. Por eso, subrayó la importancia de la detección temprana y de sostener controles periódicos y estilos de vida saludables.
La nutricionista Ayelén Hochstrasser, indicó que “a nivel nacional cerca del 60 % de la población presenta sobrepeso u obesidad, que son la base de muchas patologías metabólicas”, señaló.
Entre las recomendaciones, destacó la importancia de disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados y de sal, incorporar frutas y verduras y priorizar proteínas de origen vegetal como legumbres. También sugirió reducir el consumo de carnes rojas y sostener hábitos alimentarios saludables a largo plazo con acompañamiento profesional.
Desde el servicio de kinesiología, Emanuel Mosso explicó que la actividad física cumple un rol clave tanto en la prevención como en el tratamiento de estas patologías. “La idea es sensibilizar a la gente sobre la importancia de la actividad física para la prevención o el abordaje de la enfermedad”, señaló.
En esa línea, su par, Paula Scarafía, agregó que los planes de ejercicio deben adaptarse a cada persona. “El objetivo es que el paciente no sea sedentario. Dependiendo de la fase en la que se encuentra la patología, se adapta el plan de entrenamiento o la actividad a su etapa”, explicó.