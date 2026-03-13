Se subastan dos terrenos en la ciudad de Santa Fe: dónde están ubicados y cómo participar

La Agencia de Administración de Bienes del Estado convocó a una subasta pública para vender dos terrenos ubicados en Pasaje Roca sin número de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.
El procedimiento, identificado como Subasta Pública N° 392-0019-SPU26, se realizará de manera electrónica a través del sistema oficial SUBAST.AR y está abierto a interesados de todo el país.
El precio base fijado para la venta conjunta de ambos terrenos es de 58.863 dólares, valor establecido a partir de una tasación oficial realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Los inmuebles que se pondrán a la venta corresponden a las parcelas 5 y 7 de la manzana 1256, en el distrito 11 de la ciudad capital santafesina. Cada una de ellas tiene una superficie de 216 metros cuadrados, por lo que el total del terreno alcanza los 432 metros cuadrados.
La venta se realizará en bloque, lo que significa que ambas parcelas deberán ser adquiridas conjuntamente por el oferente que realice la mejor oferta durante la subasta.
Según el pliego oficial del proceso, la modalidad elegida es la de subasta pública electrónica, lo que permitirá que los participantes realicen sus ofertas en línea mediante el sistema SUBAST.AR, la plataforma utilizada por el Estado nacional para este tipo de operaciones.
El acto de subasta está previsto para el 23 de abril de 2026 a las 14, con una duración inicial de una hora. Durante ese tiempo, los oferentes podrán mejorar sus propuestas en tiempo real, observando la evolución de los montos y su posición en el proceso competitivo.
Además, el sistema establece un mecanismo de extensión automática: si en los últimos cinco minutos se presenta una oferta superadora, el plazo se renueva para permitir nuevas mejoras.
Los inmuebles pertenecen al Estado nacional y se encontraban vinculados a políticas de tierras públicas impulsadas en décadas anteriores.
De acuerdo con la documentación oficial, los terrenos estaban originalmente afectados al Programa Arraigo, una política destinada a regularizar la situación dominial de tierras fiscales ocupadas por familias de bajos recursos.
Sin embargo, informes técnicos determinaron que en este caso no existían solicitudes ni procesos activos vinculados a ese programa, por lo que se consideró que los lotes resultaban innecesarios para el cumplimiento de esas políticas.
Ante esta situación, el organismo resolvió desafectarlos de ese esquema y habilitar su venta mediante subasta pública.
Desde el gobierno nacional explicaron que este tipo de operaciones se enmarcan en una estrategia orientada a optimizar el uso del patrimonio inmobiliario del Estado, priorizando la utilización de los bienes públicos que resulten necesarios para la gestión y disponiendo de aquellos que se encuentran sin uso o subutilizados.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en el sistema electrónico SUBAST.AR, que funciona dentro de la plataforma oficial de contrataciones del Estado.
El plazo para completar la inscripción y presentar la documentación requerida se extenderá hasta el 16 de abril de 2026 a las 12 horas.
Entre los requisitos principales se encuentra la presentación de una garantía equivalente al 1,5 % del precio base, que en este caso asciende a 883 dólares.
La garantía puede constituirse mediante diferentes modalidades, como transferencia bancaria, cheque certificado, seguro de caución o aval bancario.
El sistema permite participar tanto a personas físicas como jurídicas, siempre que cumplan con las condiciones administrativas y legales establecidas en el pliego. Entre otros aspectos, se verificará que los interesados no registren deudas tributarias o previsionales y que no se encuentren incluidos en registros de sanciones laborales.
Además, los postulantes deberán presentar declaraciones juradas vinculadas al origen lícito de los fondos, a la condición de persona expuesta políticamente y a eventuales conflictos de intereses.
El oferente que resulte ganador de la subasta deberá realizar un pago inicial en concepto de seña equivalente al 10 % del valor ofertado, dentro de los 15 días posteriores al cierre del proceso.
El resto del monto se abonará en dos etapas posteriores: un 30 % dentro de los 15 días de la adjudicación y el 60 % restante dentro de los 60 días siguientes.
A su vez, el adjudicatario deberá pagar una comisión administrativa del 2 % del valor de tasación, correspondiente a los servicios técnicos y administrativos prestados por la Agencia durante el proceso de subasta.
De acuerdo con la normativa urbana vigente en la ciudad, los terrenos se encuentran dentro de un distrito residencial de baja densidad en proceso de integración urbana.
Esto significa que el uso predominante previsto para el área es el residencial, con actividades compatibles y limitaciones en cuanto a la intensidad de la construcción.
El reglamento establece un factor de ocupación del suelo de 0,50 y una altura máxima de edificación de seis metros, lo que en la práctica limita las construcciones a viviendas de baja altura.
No obstante, el marco normativo contempla la posibilidad de incrementos en la capacidad constructiva mediante distintos mecanismos, como estrategias ambientales o convenios urbanísticos.
Con este proceso, el Estado nacional busca avanzar en la disposición de terrenos considerados innecesarios para la administración pública, al tiempo que abre la posibilidad de nuevos desarrollos urbanos en la capital santafesina.