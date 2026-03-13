Gobierno Nacional

Se subastan dos terrenos en la ciudad de Santa Fe: dónde están ubicados y cómo participar

La Agencia de Administración de Bienes del Estado dispuso la venta en bloque de dos inmuebles ubicados en Pasaje Roca. La subasta será electrónica y el proceso forma parte de la política nacional de disponer de bienes que ya no son necesarios para la gestión pública.