El Estado nacional subastará tres terrenos en Santa Fe: dónde están ubicados y cuál es el precio base

La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó una subasta pública para vender tres parcelas ubicadas en la ciudad de Santa Fe. Los terrenos suman 648 metros cuadrados y el valor base fijado es de 87.023 dólares.