En Coronda, 11 familias firmaron las escrituras de sus viviendas con el programa "Tu casa, tuya"
El nuevo programa provincial de acceso a la escritura ya muestra resultados a partir de la articulación con distintos gobiernos locales. La iniciativa apunta a la regularización dominial de aquellas viviendas asentadas sobre terrenos municipales.
El programa "Tu casa, tuya" del Gobierno Provincial constituye un nuevo mecanismo para que las familias que habitan viviendas en terrenos municipales puedan acceder a la escritura de su hogar.
El Gobierno Provincial junto a la Municipalidad de Coronda, a través del programa "Tu casa, tuya" que impulsa el Ministerio de Obras Públicas, concretó la firma de 11 escrituras para regularizar la situación dominical de familias que habitan viviendas ubicadas en terrenos municipales.
Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón, destacó la importancia del programa y explicó "se trata de una política pública provincial que impulsa el gobernador junto al ministro Enrico para que, en articulación con municipios y comunas, garanticemos el acceso a la escritura de más familias que construyeron sus viviendas en terrenos municipales pero que aún no cuentan con ella".
“La entrega de escrituras hoy en Coronda es una primera tanda de una estrategia más amplia que coordinamos con el secretario de Hábitat, Lucas Crivelli, y que trabaja en articulación con municipios y comunas de toda la provincia para garantizar el acceso a la titularidad de la propiedad, un trámite que muchas veces resulta complejo o costoso para cada familia”, explicó Zorzón.
El acto de firma y entrega de escrituras en Coronda contó, además, con la participación del intendente Ricardo Ramírez; la directora de Gestión de Suelo, Pilar Egaña; concejales y funcionarios locales que integran el Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Vivienda.
Un programa para viviendas sobre terrenos municipales
A través de convenios con municipios y comunas, la Provincia trabaja en la mensura, regularización de terrenos y tramitación administrativa necesaria para que los vecinos accedan al título de propiedad.
Este Programa de Articulación para el Acceso a la Titularidad Dominial propone brindar asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales, implementar mecanismos administrativos y jurídicos, promover el ordenamiento catastral, dominial y tributario, y fortalecer la gestión territorial y la planificación urbana de las ciudades.