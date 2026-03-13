Departamento San Jerónimo

En Coronda, 11 familias firmaron las escrituras de sus viviendas con el programa "Tu casa, tuya"

El nuevo programa provincial de acceso a la escritura ya muestra resultados a partir de la articulación con distintos gobiernos locales. La iniciativa apunta a la regularización dominial de aquellas viviendas asentadas sobre terrenos municipales.