Infraestructura vial

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario: nueve ofertas y $85 mil millones

El Gobierno provincial abrió nueve ofertas para el segundo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario. Serán 17,3 km hasta Timbúes, con presupuesto oficial superior a $85.000 millones y un plazo de 18 meses.