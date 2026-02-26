Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario: nueve ofertas y $85 mil millones

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de sobres con las nueve ofertas económicas para ejecutar el segundo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario “Brigadier Estanislao López” (A01).
El Gobierno provincial abrió nueve ofertas para el segundo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario. Serán 17,3 km hasta Timbúes, con presupuesto oficial superior a $85.000 millones y un plazo de 18 meses.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de sobres con las nueve ofertas económicas para ejecutar el segundo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario “Brigadier Estanislao López” (A01).
La obra abarcará 17,3 kilómetros entre el acceso San Lorenzo Centro y el acceso al Desvío Timbúes, con un presupuesto oficial superior a los 85.000 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado en 18 meses.
Las empresas oferentes fueron Pietroboni S.A.; Guerechet S.A.; Pose S.A.; Pablo Federico e Hijos S.A.; Rava S.A. de Construcciones; Ángel Boscarino Construcciones S.A.; Luis Losi S.A.; Vial Agro S.A.; y una unión transitoria integrada por Obring S.A., Rovial S.A. y Edeca S.A.
La licitación se realizó días después de la inauguración del primer tramo del tercer carril, de 16,2 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, un hito que dejó a la AP01 con una primera etapa ya habilitada para sumar capacidad y fluidez.
Durante el acto, en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, Pullaro afirmó que estas obras se financian con “financiamiento externo, pero sobre todo con recursos y ahorros propios”.
El gobernador sostuvo que mejorar la logística es central para la competitividad: “Si existe una forma de salir adelante es siendo más eficientes y reduciendo costos logísticos. Eso requiere inversión, y el único camino es la eficiencia, la austeridad y la honestidad en la ejecución del gasto”.
Acompañaron al mandatario los ministros Lisandro Enrico (Obras Públicas), Pablo Olivares (Economía) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), además de intendentes y presidentes comunales de la región.
El plan de trabajos contempla la construcción del tercer carril y la banquina interna, la repavimentación de carriles existentes y de la banquina externa. También se prevé el ensanche y repavimentación de puentes, reacondicionamiento de barandas y reparación de juntas, estribos y losas.
Entre los puntos técnicos sobresalen las intervenciones sobre cruces del río Carcarañá, el arroyo San Lorenzo y el acceso a San Lorenzo Centro. Además, se instalarán luminarias LED cada 25 metros, alimentadas por un parque solar de 500 kW.
El proyecto suma defensas de hormigón y metálicas, señalización horizontal y vertical, tachas reflectivas y obras complementarias como conformación de banquinas, taludes, cunetas y ajustes de altura en estructuras existentes.
