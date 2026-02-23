Transmisión en vivo: habilitan el tercer carril de la Autopista Rosario – Santa Fe
Este lunes, desde las 19, se puede seguir en vivo el acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La primera etapa abarca 16 km y busca mejorar seguridad vial y agilizar el tránsito hacia la zona portuaria.
Este lunes desde las 19 se podrá ver en vivo la habilitación del tercer carril de la AP-01.
Este lunes por la tarde quedará formalmente habilitada una de las obras viales más importantes de la provincia: el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe. Y, además, habrá un dato clave para el público: desde las 19 se podrá ver la transmisión en vivo del acto de habilitación, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La inauguración de la primera etapa abarca 16 kilómetros, en ambas manos, entre Rosario y San Lorenzo, con el objetivo de facilitar y agilizar el tránsito pesado hacia las terminales portuarias y mejorar la seguridad vial en un corredor estratégico.
Dónde será el acto y cómo seguirlo en vivo
El acto se realizará sobre el puente del kilómetro 0 de la Autopista (AP-01), en Rosario. A partir de las 19, el evento podrá seguirse en tiempo real mediante la transmisión en vivo, en una cobertura que permitirá ver el momento exacto de la habilitación del nuevo carril.
La obra se presenta como un punto de inflexión para una traza que concentra circulación diaria de camiones, trabajadores y vehículos particulares, con impacto directo en el flujo hacia el complejo portuario del Gran Rosario.
La primera etapa suma 16 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, en ambas manos.
Una obra clave para la seguridad y el corazón productivo
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “será un día histórico para Santa Fe” y lo encuadró como una de las obras principales de la gestión provincial, con cumplimiento de plazos y ejecución con recursos propios.
La inversión para completar esta primera etapa superó los 51.000 millones de pesos e incluyó repavimentación, nuevos desagües y ampliación de calzada, como parte de un plan para modernizar la principal vía de comunicación entre dos polos centrales de la provincia.
La obra busca mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito pesado hacia la zona portuaria.
Qué trabajos se hicieron y qué viene después
Desde Vialidad Provincial se detalló que la intervención contempló no solo el nuevo carril y banquinas, sino un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas, además de señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva.
La agenda no termina con el acto de este lunes. La Provincia se prepara para licitar el segundo tramo, que extendería el tercer carril desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes, con la construcción de un tercer puente sobre el río Carcarañá para permitir el ensanche de la calzada.