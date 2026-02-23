Infraestructura vial

Transmisión en vivo: habilitan el tercer carril de la Autopista Rosario – Santa Fe

Este lunes, desde las 19, se puede seguir en vivo el acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La primera etapa abarca 16 km y busca mejorar seguridad vial y agilizar el tránsito hacia la zona portuaria.