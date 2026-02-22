Infraestructura vial

Desde este lunes estará habilitado el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe

Se trata de una obra clave para mejorar la seguridad vial y facilitar el flujo del tránsito pesado hacia las terminales portuarias. El acto de inauguración de esta primera etapa de 16 kilómetros será a la altura del Km. 0 de la AP-01, en Rosario, desde las 19.