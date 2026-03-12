Vallejos anunció obras viales clave para Reconquista

El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos anunció la próxima repavimentación de calle 47, en el tramo comprendido entre Calle 68 y el viejo camino al paraje Barros Pazos, una intervención estratégica que permitirá mejorar la circulación y fortalecer la conectividad de los barrios del sector suroeste de la ciudad.
La obra forma parte de la política sostenida de inversión en infraestructura urbana y obra pública, considerada por la gestión municipal como una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento de la ciudad, mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar el desarrollo de nuevos sectores urbanos.
En este caso, la repavimentación de Calle 47 tendrá además un impacto directo en la integración vial con las nuevas 212 viviendas del Loteo Cian, facilitando el acceso y la conexión con el resto del entramado urbano, explicó el mandatario.
De esta manera, la intervención «no solo permitirá recuperar una arteria clave para la circulación, sino también consolidar un corredor de acceso que vincula distintos barrios del suroeste con uno de los desarrollos habitacionales más importantes en ejecución en la ciudad», destacó.
Como parte del proyecto integral, el jefe municipal describió que se prevé además el entubamiento de uno de los laterales de la calzada para optimizar el sistema de escurrimiento pluvial, junto con la construcción de una bicisenda, infraestructura que permitirá ordenar la circulación y ofrecer una alternativa de movilidad más segura y sustentable para vecinos, trabajadores y estudiantes que transitan diariamente por el sector.
«Con acciones como esta, Reconquista continúa avanzando con obras que fortalecen la infraestructura de la ciudad y consolidan una Reconquista más conectada, ordenada y preparada para su desarrollo futuro», afirmó Vallejos.
Nueva ruta barrial
Por otra parte, junto al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el intendente reconquistense confirmo la construcción de una nueva ruta interbarrial que conectará barrios del centro – sur de la ciudad y mejorará la circulación entre el este y el oeste urbano.
La obra contempla la pavimentación de calle 63 Urquiza, desde Fray Antonio Rossi y atravesando los barrios América, Obligado y Unidos, para integrarse con el tramo asfaltado que conecta con la Ruta Nacional 11, generando un nuevo corredor urbano que «optimizará los tiempos de traslado y mejorará la accesibilidad para vecinos, instituciones y actividades productivas de la zona».
Este nuevo trazado se ejecutará en el marco del Plan Estratégico de Pavimento, una política pública impulsada por el municipio que busca consolidar la infraestructura vial de la ciudad, ordenar la movilidad urbana y acompañar el crecimiento de Reconquista.
El anuncio fue realizado este martes 10 de marzo durante la firma de convenios con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la ejecución de obras públicas en la ciudad, que permitirá avanzar con nuevos proyectos de infraestructura.