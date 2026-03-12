La PDI esclareció una seguidilla de 17 robos a comercios de Reconquista y Avellaneda: 7 jóvenes detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) del distrito Reconquista logró esclarecer una serie de robos ocurridos entre fines de enero y principios de marzo de 2026 en distintos comercios y domicilios de Reconquista y Avellaneda, como resultado de tareas investigativas.
De acuerdo al informe elaborado por los investigadores, se registraron al menos 17 hechos delictivos, la mayoría cometidos en horarios nocturnos o durante la madrugada, con modalidades como escalamiento, ruptura de puertas o vidrieras y otros daños para ingresar a los locales.
Entre los lugares donde se denunciaron robos figuran: Barbería “Martínez”, Carnicería “Todo Cerdo”, Rotisería “Don Matías”, Salón “Jump Park”, Comercio “Avellaneda 3D”, Verdulería “La Feria”, Tienda “Para Ti”, Tienda “La Textil”, Tienda infantil “Pekes”, Comercio “Stella Celulares”, Repuestos “La Revancha”, Panadería “San Roque”, Congelados “Las de Sur” y Carnicería “Lolo”. También se investigó un hecho ocurrido en una vivienda particular.
Detenciones y causas
En el marco de las investigaciones fueron detenidos Jesús Mariano García (25), Juan Joaquín Aranda (26), Eduardo José Sequeira (18), Lautaro Gastón Ortiz (23), Yoel Silva (18), Alan Emiliano Roda (25), Enzo Yoel Fernández (22)
Las causas incluyen robo, robos reiterados, hurto calificado, tentativa de robo y otros delitos, según cada caso.
Algunos de los procedimientos y detenciones se concretaron entre febrero y el 9 de marzo, a partir de las tareas investigativas desarrolladas por la PDI.
Modus operandi
Mirá tambiénGutiérrez: “La Justicia de Santa Fe se maneja con austeridad y eficiencia”
Según el análisis policial, muchos de los hechos presentan un patrón similar, ya que fueron cometidos durante la noche o madrugada, con ingreso a los locales mediante forzamiento de puertas, vidrieras o escalamiento.
Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar posibles vínculos entre algunos de los hechos y recuperar elementos sustraídos, informó la PDI.
Prisión preventiva
Con relación a los hechos cometidos en perjuicio de Repuesto «La Revancha» , Panadería «San Roque», Congelados «Del Suru», y Carnicería «Lolo», todos locales de Reconquista, este jueves fueron imputados Enzo Yoel Fernández (4 hechos), del barrio San Francisco de Asís, y Alan Emiliano Roda (2 hechos), de Loteo Nardelli.
Mirá tambiénRobos e intentos de entraderas generan preocupación en barrio Belgrano
El fiscal Nicolás Maglier les atribuyó los robos a los comercios en base a una investigación llevada a cabo por la PDI de Reconquista, a cargo del comisario César Moreyra consistente en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y testimoniales.
El acusación quedó en claro la modalidad de los robos: primero rompían las vidrieras del frente con objetos contundentes y luego ingresaba uno de ellos mientras el otro hacía de campana.
En el comercio Repuesto «La Revancha» se alzaron con herramientas por un valor de 5 millones de pesos, y los restantes se llevaron una caja registradora y mercaderías.
En la audiencia de medida cautelar, el juez Sergio Olivera luego de escuchar a las partes – actuó como defensora pública la Dra. Gimena Galbucera- dispuso una prisión preventiva por los plazos de ley para Fernández que además de los hechos imputados tiene como antecedente una condena condicional del 19 de abril del 2023. En tanto, dictó una medida cautelar de prisión por 45 días para Roda.