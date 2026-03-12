#HOY:

La AFA quiere la Finalissima en el Monumental y España busca el Santiago Bernabéu

Claudio "Chiqui" Tapia declaró este jueves que pretende ubicar como sede la cancha de River Plate.

El Estadio Monumental y la posibilidad de la localía. Crédito: REUTERS/Agustin MarcarianEl Estadio Monumental y la posibilidad de la localía. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su deseo de que la Finalissima ante España “se juegue en el Monumental”.

El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha afirmación luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró Tapia en declaraciones.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina v Venezuela - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - September 4, 2025 Argentina's Lionel Messi during the warm up before the match REUTERS/Agustin MarcarianEl Estadio Monumental y la posibilidad de la localía. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Esto se debe a que en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por la incertidumbre de que se lleve a cabo en el Estadio Mítico de Lusail de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que se disputará el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, que además son dos de los grandes candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentine Football Association (AFA) President Claudio "Chiqui" Tapia arrives at court to testify in a criminal tax investigation, in Buenos Aires, Argentina, March 12, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianClaudio "Chiqui" Tapia. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Con respecto a la indagatoria a la que se presentó en la causa donde se lo acusa de retención de impuestos y aportes previsionales por 19,300 millones de pesos, Tapia subrayó que “cumplimos con lo que quería la Justicia”.

La declaración fue ante el juez Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.

Soccer Football - UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 11, 2026 General view inside the stadium before the match as the closed roof is seen Action Images via Reuters/Matthew ChildsEstadio Santiago Bernabeu, Madrid, España. Crédito: Reuters/Matthew Childs

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

