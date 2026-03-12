Claudio Tapia declarará en la Justicia por presuntas irregularidades impositivas en la AFA
El presidente de la AFA se presentará ante el juez del Fuero Penal Económico en el marco de una investigación que analiza la supuesta retención indebida de más de $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales.
El dirigente deberá presentarse en una causa que involucra a otros directivos del fútbol.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se presentará este jueves a las 12 ante los tribunales del Fuero Penal Económico para declarar en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300 millones.
La audiencia se realizará ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. La citación forma parte de un expediente que analiza el manejo de tributos asociados a la actividad del fútbol argentino y que también involucra a otros dirigentes de la entidad.
La investigación generó una fuerte repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el político, en un contexto marcado por debates sobre el modelo de gestión del fútbol en el país.
La declaración y los pasos previos
Antes de la presentación de Claudio Tapia, este miércoles declaró el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. En su comparecencia ante el juez, el dirigente entregó un escrito como parte de la defensa dentro del mismo expediente judicial.
Desde la defensa del presidente de la AFA se había solicitado previamente que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria. Sin embargo, ese planteo no prosperó y la convocatoria judicial se mantuvo vigente.
La causa continúa avanzando con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en el manejo de retenciones impositivas vinculadas a la actividad del fútbol profesional.
Restricciones judiciales
En el marco del expediente, el juez Diego Amarante dispuso inicialmente la prohibición de salida del país tanto para Claudio Tapia como para Pablo Toviggino.
El titular de la AFA fue citado por el juez Diego Amarante. Crédito: REUTERS.
La medida se conoció a pocos meses de la realización de la próxima edición del Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.
Posteriormente, el magistrado otorgó a Tapia la autorización correspondiente para viajar al exterior, pese a la restricción inicial establecida en la causa.
El eje de lainvestigación
El expediente judicial investiga una presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones vinculados a retenciones impositivas y aportes de seguridad social.
Según consta en la causa, los hechos analizados abarcarían el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La Justicia intenta determinar si esos fondos, correspondientes a obligaciones fiscales y previsionales, fueron retenidos de manera irregular.
La investigación incluye a distintos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y se centra en el manejo de tributos asociados a la actividad futbolística.
La investigación busca determinar si existieron irregularidades vinculados al fútbol. Crédito: REUTERS.
El conflicto político y el paro del fútbol
El avance de la causa judicial se produce en un clima de tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.
Durante el último fin de semana se registró un paro en todas las categorías del fútbol local, una medida impulsada por los clubes en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino. Los dirigentes interpretaron la situación judicial como parte de una iniciativa de carácter político vinculada al debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas.
El gobierno encabezado por Javier Milei impulsa la posibilidad de que los clubes adopten este modelo de gestión empresarial, una propuesta que encuentra resistencia en la conducción de la AFA y en varios dirigentes del fútbol argentino.