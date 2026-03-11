Desde Chile

Karina Milei cruzó a Dalbón por la causa AFA: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”

La Secretaria General de la Nación respondió en X a Gregorio Dalbón, quien afirmó que la causa AFA “se va a arreglar” con ella. La secretaria general fue tajante: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar… si son culpables tendrán que pagar”.