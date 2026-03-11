Karina Milei cruzó a Dalbón por la causa AFA: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”

Karina Milei decidió hablar. Y lo hizo con una frase corta, de cierre, que cambió el eje del día en Comodoro Py: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”. La secretaria general de la Presidencia salió al cruce del abogado Gregorio Dalbón, que horas antes había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA “se va a terminar arreglando políticamente” y la mencionó como eventual interlocutora.
Mirá tambiénCausa AFA: Toviggino no contestó preguntas ante Amarante y este jueves declara “Chiqui” Tapia
El mensaje fue publicado en la cuenta de X de Karina Milei y apuntó directo al corazón del planteo de Dalbón: negó cualquier margen de negociación política y remarcó que el expediente “está en manos de la Justicia”. “Si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, escribió.
El disparador: lo que dijo Dalbón tras la presentación en Comodoro Py
La respuesta de la funcionaria llegó después de la presentación del tesorero Pablo Toviggino ante el juez Diego Amarante. Toviggino entregó un escrito, evitó responder preguntas y se retiró sin declaraciones, mientras afuera Dalbón elevaba el tono frente a las cámaras.
“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica”, dijo el abogado. Y añadió una frase que detonó el cruce: “se va a terminar arreglando políticamente… posiblemente con Karina”.
Dalbón, además, acusó al asesor presidencial Santiago Caputo de querer “quedarse” con la AFA, una afirmación que empujó el caso hacia una disputa de poder explícita, más allá del expediente penal económico.
“Están en manos de la Justicia”: el mensaje político del Gobierno
El posteo de Karina Milei fue leído como una línea institucional: desmarcarse de cualquier canal informal de negociación y sostener que el caso se define en tribunales, no en la Casa Rosada.
El tono también llamó la atención por otro motivo: Karina Milei suele mantener un perfil bajo en redes frente a controversias. Esta vez eligió intervenir en primera persona, con una respuesta sin matices y con una palabra final que cerró el debate en su propio terreno: “Fin”.
En ese marco, el mensaje funcionó como doble movimiento. Por un lado, le respondió al abogado. Por otro, le habló al ecosistema del fútbol argentino: no habrá atajos políticos —al menos desde su despacho— en una causa que ya se transformó en un capítulo sensible de la relación entre el Gobierno y la AFA.
Qué pasa ahora en la causa AFA
El expediente se tramita en el fuero penal económico y forma parte de una investigación impulsada a partir de una denuncia de ARCA por presuntas irregularidades en retenciones y aportes. En el cronograma, tras la presentación de Toviggino, se espera la comparecencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la continuidad de las indagatorias.
Mientras tanto, el intercambio público dejó una foto política: el abogado habla de “arreglos”, Karina Milei responde que no. Y la causa, en el medio, sigue su curso con el ruido agregado de una pelea que ya se juega también en el terreno del poder y la opinión pública.