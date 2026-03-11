En Comodoro Py

Causa AFA: Toviggino no contestó preguntas ante Amarante y este jueves declara “Chiqui” Tapia

Pablo Toviggino se presentó ante el juez Diego Amarante, entregó un escrito y no respondió preguntas en la causa por presunta evasión que involucra a la AFA. Gregorio Dalbón denunció “persecución política” y este jueves declara Tapia.