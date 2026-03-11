Causa AFA: Toviggino no contestó preguntas ante Amarante y este jueves declara “Chiqui” Tapia
Pablo Toviggino se presentó ante el juez Diego Amarante, entregó un escrito y no respondió preguntas en la causa por presunta evasión que involucra a la AFA. Gregorio Dalbón denunció “persecución política” y este jueves declara Tapia.
Pablo Toviggino ingresando a Comodoro Py. Foto: Gentileza
Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de una investigación que busca determinar presuntas irregularidades vinculadas al pago de aportes previsionales e impuestos. Durante la audiencia ante el juez Diego Amarante, el dirigente optó por entregar un escrito y se negó a responder preguntas.
La estrategia de la defensa fue comparecer y dejar asentada su posición técnica sin someterse a un interrogatorio directo. El movimiento ocurre luego de que la Justicia rechazara los pedidos de nulidad presentados anteriormente por el cuerpo legal de la entidad, lo que obligó a sostener el cronograma de indagatorias en un expediente que ya acumula varios cuerpos de prueba.
La investigación gira en torno a presuntas retenciones indebidas que, según el planteo de la denunciante original, alcanzarían cifras millonarias durante el período bajo análisis. El foco de la Justicia está puesto en el manejo de los fondos destinados a las obligaciones tributarias y si existió una maniobra deliberada para desviar esos recursos hacia otros fines institucionales.
Pablo Toviggino ingresando a Comodoro Py. Foto: Gentileza
La escena judicial se completó afuera, en las escalinatas de los tribunales de Retiro, donde el abogado Gregorio Dalbón tomó el micrófono y elevó el tono de la discusión. El letrado no se limitó a los tecnicismos del expediente, sino que habló abiertamente de una ofensiva de carácter "político" contra la actual conducción del fútbol argentino, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.
Acusaciones cruzadas con el Poder Ejecutivo
Dalbón fue más lejos al señalar al asesor presidencial Santiago Caputo como uno de los interesados en el desenlace de esta causa. Según el abogado, existiría una intención oficial de "quedarse" con la administración de la entidad madre del fútbol, vinculando el avance de las citaciones judiciales con la pulseada que el Gobierno Nacional mantiene con la dirigencia deportiva.
En esa misma línea, el representante legal de Toviggino mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como una figura central en el conflicto. Para la defensa, el expediente ya superó el plano técnico-jurídico y se ha convertido en una disputa de poder real que se resolverá en una mesa de negociación mucho más amplia que los despachos de Comodoro Py.
Pablo Toviggino ingresando a Comodoro Py. Foto: Gentileza
Gestos internos y el turno de Tapia
Antes de ingresar a la audiencia, Toviggino publicó un mensaje en sus redes sociales con una cita atribuida al papa Francisco, con referencias a la capacidad de "levantarse" tras las caídas. La publicación fue leída hacia adentro del mundo AFA como un gesto de resistencia y una señal de que la cúpula dirigencial no planea ceder terreno ante el avance de las causas en su contra.
El calendario procesal marca que la actividad continuará este jueves con la declaración de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la AFA había logrado una postergación días atrás debido a un cambio en su equipo de defensa, pero finalmente deberá comparecer ante el juez Amarante. Se espera que el dirigente siga una línea similar a la de Toviggino, limitando su exposición ante el juzgado.
Impacto en el escenario deportivo
Este conflicto judicial no ocurre en un vacío institucional. En las últimas semanas, la tensión entre la AFA y el Gobierno se ha filtrado hacia el calendario deportivo y la organización de los torneos, generando un clima de incertidumbre en los clubes asociados. La presencia de dirigentes en los tribunales federales refuerza la percepción de una crisis que parece lejos de resolverse.
La resolución de estas indagatorias será clave para determinar el futuro procesal de la cúpula de la calle Viamonte. Por lo pronto, la foto de los máximos referentes del fútbol argentino ingresando a los tribunales de Retiro confirma que el expediente por evasión se ha transformado en el principal frente de batalla entre el poder político y la conducción de la AFA.