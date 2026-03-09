Semana clave en la causa AFA: Toviggino declara el martes y Tapia, el jueves

El juez Diego Amarante fijó una nueva ronda de audiencias por la denuncia de ARCA contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención de impuestos y aportes previsionales.
El juicio llega a etapas de declaraciones de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino en la investigación que se centra en la retención de impuestos y aportes.
Según el calendario confirmado por el juzgado, este lunes abrió la ronda Cristian Malaspina y Víctor Blanco; el martes 11 será el turno del tesorero Pablo Toviggino; y el jueves 12 declarará el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La secuencia llega luego del paro nacional de la AFA que tuvo lugar durante el último fin de semana, y en medio de idas y vueltas en la estrategia defensiva con cambios de fechas que se habían manejado en semanas anteriores.
La causa se abrió por una denuncia de ARCA, que actúa como querellante. El organismo sostiene que la AFA, en su rol de agente de retención/percepción, retuvo tributos y aportes de la seguridad social y no los habría depositado dentro del plazo legal de 30 días.
Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen IVA, Ganancias y contribuciones previsionales. En la acusación se menciona un total investigado superior a $19.300 millones.
En los últimos días, la defensa de Tapia buscó postergar/suspender su citación y el juez Amarante rechazó ese planteo, ratificando que la investigación sigue su curso.
Con las indagatorias en marcha, el expediente entra en una fase típica pero pesada: imputación formal, posibilidad de declarar o guardar silencio y, después, decisiones procesales según lo que surja del tramo probatorio y de las apelaciones pendientes.
El empresario Víctor Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA, se presentó este lunes en los tribunales y se desligó de la acusación contra por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.
Blanco dejó un escrito ante el juez Diego Amarante, quien lo había citado a declaración indagatoria. En el documento, pidió su sobreseimiento señaló que en “los detalles del circuito interno para el depósito en tiempo y forma de retenciones impositivas y contribuciones a la seguridad social no estuvo siquiera enterado durante du desempeño como secretario general de la AFA”.
"He tomado conocimiento de esos detalles recién ahora, porque fue descripto por varios testigos bajo juramento en esta causa", añadió. Sostuvo, además, que "las personas que diariamente gestionaban la contabilidad y las obligaciones tributarias de la AFA desconocen por completo qué funciones cumplí yo. Esto es absolutamente consistente con lo que aquí sostengo: como secretario general no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando".
Respecto a su cargo en la AFA era “estatutario con funciones esencialmente institucionales”. "La mera titularidad formal de un cargo en una institución no es suficiente para fundar una imputación penal. La responsabilidad penal es personal e intransferible y debe basarse en la conducta concreta del imputado. Lo contrario implicaría consagrar una responsabilidad objetiva, incompatible con el principio constitucional de culpabilidad", sostuvo.