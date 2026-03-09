Edul vs Aguirre: la pelea “Messi vs Cristiano” que explotó en la Velada del Año VI

Gastón Edul cambió, por un rato, la libreta y el micrófono por los guantes. El periodista argentino fue confirmado como uno de los protagonistas de la Velada del Año VI, el megaevento de boxeo de Ibai Llanos, previsto para el 25 de julio en Sevilla.
Gastón Edul fue confirmado para la Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos que se hará el 25 de julio en Sevilla. Enfrentará a Edu Aguirre y el cruce sumó picante por la frase que le atribuyen a Cristiano: “Aplástale”.
Gastón Edul cambió, por un rato, la libreta y el micrófono por los guantes. El periodista argentino fue confirmado como uno de los protagonistas de la Velada del Año VI, el megaevento de boxeo de Ibai Llanos, previsto para el 25 de julio en Sevilla.
Del otro lado estará Edu Aguirre, figura mediática en España, habitué del universo Real Madrid y hombre de confianza de Cristiano Ronaldo. El anuncio convirtió un combate amateur en un duelo con etiqueta futbolera: Messi en la esquina simbólica de Edul, Cristiano en la de Aguirre.
Edul construyó su nombre en el día a día de la Selección y su cercanía con el mundo Messi. Aguirre, en cambio, quedó asociado al relato mediático más duro contra el rosarino y a una relación personal con Cristiano que lleva años.
En la presentación, el español contó que le compartió la noticia a Cristiano durante una comida reciente y que el portugués le respondió con una frase corta, filosa y perfecta para viralizar: “Aplástale”. Esa línea terminó de encender el combate.
La Velada juega a eso: convertir nombres conocidos en personajes por una noche. Y en este caso el guión vino solo, porque el choque parece escrito con tinta de “fútbol global”, aunque el ring no pregunte por estadísticas.
La Velada del Año VI se hará en el Estadio La Cartuja, con formato de gran espectáculo y una puesta pensada para streaming masivo. Edul aceptó el reto sabiendo que la preparación exige tiempo, cuerpo y disciplina.
El argentino ya anticipó que su rutina no será sencilla. En su calendario aparece la cobertura del Mundial 2026 y, después, el viaje exprés hacia España para subirse al ring. El desafío, en su relato, es entrenar incluso cuando el día se lo coma.
Aguirre, por su parte, admitió que hace cardio y pesas, pero que no tiene experiencia en boxeo. La pelea, entonces, no se leerá como técnica pura: se leerá como carácter, adaptación y nervios bajo luces.
La Velada no se apoya en un solo cruce. La cartelera reúne peleas entre creadores y figuras populares, con una lógica de festival. Entre los anuncios también aparecieron nombres fuertes de la música urbana.
Edul vs Aguirre fue presentado como una de las peleas que más conversación genera, justamente por el puente inevitable con el fútbol. Un ring puede ser impredecible; una rivalidad narrada, también.
Y en ese punto, el evento consigue lo que busca: que un combate amateur tenga clima de clásico. Que un cruce de periodistas se discuta como si fuera una final.
Edu Aguirre vs Gastón Edul
Fabiana Sevillano vs Valeria ‘La Parce’
‘Clerss’ vs ‘Natalia MX’
Lit Killah vs Kidd Keo