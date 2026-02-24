Justicia Federal

La "Gitana" y el "Loco": dos boxeadores santafesinos condenados por venta de droga

Gabriel Omar y Jésica Daiana Díaz fueron sentenciados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Los hermanos vendían cocaína y marihuana desde una vivienda del barrio Virgen del Rosario, en Rafaela. La mujer recibió cuatro años de prisión efectiva; él, dos años en suspenso.