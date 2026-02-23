Operativo "Familia Blanca": cayeron dos narcos con 65 kilos de cocaína en una Hilux

En el marco del Plan Güemes, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) asestaron un importante golpe al narcotráfico tras interceptar un cargamento de 65 kilogramos de cocaína.
Gendarmería Nacional desbarató una maniobra de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de "falso viaje familiar". La droga estaba oculta en puertas y el tanque de combustible.
El procedimiento, bautizado como "Familia Blanca", dejó al descubierto una sofisticada maniobra de ocultamiento en la que los delincuentes intentaban mimetizarse como una familia en viaje para evadir los controles de ruta.
El operativo se desencadenó cuando una camioneta Toyota Hilux fue detenida para una inspección de rutina. A bordo del vehículo circulaban dos personas que, con una actitud aparentemente calma, pretendían simular un traslado familiar. Sin embargo, la pericia de los agentes y el uso de tecnología de detección permitieron identificar anomalías en la estructura del rodado.
Tras una revisión exhaustiva, los gendarmes detectaron un total de 85 paquetes rectangulares (ladrillos) de estupefacientes. Lo que sorprendió a los investigadores fue la distribución de la carga: la droga estaba estratégicamente distribuida en cavidades naturales y modificadas de las puertas, columnas e incluso sumergida dentro del tanque de combustible.
Este sofisticado método de ocultamiento demuestra el nivel de logística de las bandas criminales, que no dudan en vulnerar la estructura de vehículos de alta gama para intentar sortear los controles fronterizos más rigurosos.
La prueba de campo (Narcotest) confirmó que la sustancia blanquecina era cocaína de alta pureza. El pesaje final arrojó poco más de 65 kilos, una cifra con un alto valor de mercado negro, especialmente si su destino final eran los grandes centros urbanos o la exportación.
Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia Federal. Además, se incautó la camioneta, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Los involucrados enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Este operativo se inscribe dentro de las políticas de seguridad del Plan Güemes, una iniciativa diseñada para blindar la frontera norte del país y desarticular las bandas criminales que operan en la región. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la efectividad de las fuerzas federales en la lucha contra el crimen organizado bajo la premisa de que "el que las hace, las paga".
La investigación continúa ahora para determinar el origen de la sustancia y si esta "Familia Blanca" forma parte de una red de logística mayor con ramificaciones en otras provincias. Por el momento, la mercadería y los detenidos permanecen bajo custodia federal, mientras se analizan los dispositivos electrónicos secuestrados para dar con los cabecillas de la organización.