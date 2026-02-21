Provincia de Santa Fe

Ahora la Justicia Federal procesó a Héctor “Patrón” Gallardo por “lavado de activos”

Además, se dictó su prisión preventiva. Este hombre, que cuenta con pesados antecedentes y fue uno de los prófugos más buscados, ya estaba tras las rejas por otro caso en el fuero provincial, acusado de instigar un homicidio cometido en Frontera.