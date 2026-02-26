Orgullo santotomesino

Alan “El Rusito” Crenz noqueó en el estadio FAB, conquistó el título latino FIB y va por más

El invicto santotomesino derrotó por KOT en el tercer asalto al mexicano Víctor Quezada y se quedó con el cinturón latino superligero de la FIB. Con 16 triunfos antes del límite en 17 peleas, el pupilo de Carlos Lemos y César Crenz atraviesa el mejor momento de su carrera y sueña con la chance mundialista.