Robos e intentos de entraderas generan preocupación en barrio Belgrano

Los vecinos de Barrio Belgrano de la ciudad de Santa Fe manifestaron su preocupación por el aumento de hechos de inseguridad en la zona y aguardan una reunión con autoridades para plantear la situación que atraviesa el barrio. Desde la vecinal aseguran que en los últimos días se registraron robos e intentos de entraderas que generan temor entre quienes viven en el sector.
El presidente de la vecinal, Claudio Trovit, relató uno de los casos recientes ocurrió en la zona de la calle Urquiza, donde delincuentes intentaron ingresar a una vivienda mientras los propietarios dormían. “Reventaron una ventana. El jefe de la casa escuchó, pegó un grito y así estamos viviendo”, afirmó.
Robos yentraderas
De acuerdo con lo expresado por Trovit, los hechos de inseguridad se registran a distintas horas del día, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes del barrio.
El dirigente vecinal contó que hace pocos días se produjo un robo frente a la sede de la vecinal ubicada en Boneo al 3000. “Hace dos días aproximadamente, a las 7 de la tarde acá en la puerta de la vecinal, robaron una batería de un auto. Entonces ya no hay un horario”, explicó.
También indicó que, pese a que el barrio cuenta con iluminación pública renovada, la situación no logró frenarse. “Más allá de que el barrio cuenta con muy buena iluminación LED, nada los detiene”, remarcó.
Reclamo de mayorpresencia policial
Ante este escenario, los vecinos esperan mantener un encuentro con autoridades para conocer qué medidas se implementarán para mejorar la seguridad en el sector. “Vamos a plantear, vamos a escuchar a las autoridades a ver qué nos dicen, qué estrategia tienen para este barrio”, expresó Trovit, quien además reconoció que el problema no se limita a un solo lugar de la ciudad.
El barrio recuerda el crimen de un vecino ocurrido durante un intento de robo hace tres años.
En ese sentido, el referente barrial señaló que actualmente existe patrullaje policial, aunque considera que es insuficiente. “Patrullaje hay, pero muy poquito”, sostuvo.
Vecinos organizados
Frente a la reiteración de hechos delictivos, los residentes comenzaron a implementar diferentes mecanismos de prevención para intentar protegerse.
Según explicó Trovit, en el barrio funcionan alarmas comunitarias y grupos de mensajería para alertar sobre situaciones sospechosas. “Están los grupos de WhatsApp también con los cuales nos estamos comunicando”, indicó.
Además, varios vecinos instalaron cámaras de seguridad y otros dispositivos para vigilar sus viviendas. Sin embargo, el dirigente vecinal afirmó que estas medidas no alcanzan para frenar los delitos. “No te puedo decir que hay algo que los frene porque no hay”, señaló.
Residentes del barrio reclaman mayor presencia policial ante el aumento de delitos.
El recuerdo de un crimen que aún preocupa
La preocupación en el barrio también está marcada por un hecho ocurrido años atrás. Este sábado se cumplirán tres años del asesinato de un vecino durante un intento de robo.
“Hace tres años hubo acá un hecho muy grave de un vecino que fue asesinado en un intento de robo”, recordó Trovit. El dirigente explicó que la causa judicial, según los familiares de la víctima, tuvo escasos avances. “Sé por los familiares que casi nada avanzó la investigación”, expresó.
Además, señaló que los allegados del vecino asesinado también reclaman mayor atención al caso. “Hay recompensa para un montón de otras personas que fallecieron en homicidios, en crímenes, y nada para Óscar”, concluyó.