Violeta Quiroz propone que los vecinos puedan “multar al Estado” cuando el municipio no cumpla con los servicios públicos

La concejala Violeta Quiroz, del bloque Mesas de Trabajo, presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para crear un Sistema de Compensación por Incumplimiento de Servicios Públicos Municipales, una iniciativa que busca garantizar que los vecinos reciban los servicios básicos que el municipio debe prestar.
La propuesta establece que, cuando el municipio no cumpla de manera regular con servicios como alumbrado público, barrido y limpieza urbana, mantenimiento de calles, recolección de residuos o poda del arbolado, los contribuyentes que se encuentren al día con sus tributos podrán acceder a compensaciones económicas en tasas municipales.
Según explicó la concejala, el proyecto busca equilibrar la relación entre el Estado local y los vecinos. “El municipio tiene múltiples herramientas para sancionar al ciudadano cuando no cumple con sus obligaciones. Pero cuando el que no cumple es el propio Estado, el vecino muchas veces queda sin respuestas”, sostuvo.
En ese sentido, la iniciativa establece que, si un reclamo formal por un servicio público no es resuelto dentro de un plazo de 60 días, el contribuyente podrá solicitar una compensación mediante la reducción o exención de tributos como la Tasa General de Inmuebles (TGI) o, en el caso de actividades comerciales, el Derecho de Registro e Inspección (DREI).
Además, el proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Incumplimientos de Servicios Públicos y un Consejo de Control de Servicios Públicos Urbanos, que tendrá participación del Concejo Municipal, el Departamento Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y vecinales.
Quiroz remarcó que la iniciativa apunta a fortalecer la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios. “Durante años el municipio ha tenido herramientas para multar al vecino cuando no cumple. Bueno, llegó el momento de equilibrar esa relación: que también exista una herramienta para que los vecinos puedan multar al Estado cuando el que no cumple es el municipio”, afirmó.
Finalmente, la concejala señaló que el objetivo central del proyecto es mejorar la calidad de los servicios públicos. “Si el vecino paga sus impuestos, tiene derecho a recibir los servicios. Gobernar no es solo cobrar impuestos, es garantizar que esos servicios lleguen a cada barrio de la ciudad”.
El proyecto ingresó formalmente en la última sesión del Concejo Municipal y comenzará ahora su tratamiento en las comisiones correspondientes. Una vez analizado, deberá volver al recinto para su votación definitiva. “Ahora es momento de que este Concejo decida de qué lado está: si del lado del vecino que paga sus impuestos y exige servicios, o del lado de la inercia administrativa que deja los reclamos sin respuesta”, expresó Quiroz, quien llamó a sus pares a acompañar la iniciativa “para que el sistema pueda ponerse en funcionamiento en el corto plazo pero que además se mantenga de forma permanente en las sucesivas administraciones gobierne quien gobierne”.