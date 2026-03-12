Santa Fe

Violeta Quiroz propone que los vecinos puedan “multar al Estado” cuando el municipio no cumpla con los servicios públicos

La concejala impulsa un sistema de compensaciones económicas para contribuyentes cumplidores. La iniciativa prevé descuentos en la TGI y el DREI si el municipio no resuelve reclamos por alumbrado, limpieza o bacheo en un plazo de 60 días.