Convocatoria abierta

Ya hay 1.498 inscriptos para ser voluntarios en los Juegos Suramericanos 2026

Alto nivel de participación para sumarse al evento deportivo que se disputará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El programa busca reunir a 4.500 voluntarios que acompañarán la organización de una cita internacional que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril.