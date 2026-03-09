Temportada récord

Eventos, playas y gastronomía impulsaron el turismo de verano en la cuidad de Santa Fe

La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, destacó que más de 235.000 personas pasaron por la ciudad, una cifra que refleja el crecimiento de la agenda recreativa y el impacto positivo en la economía local.