Eventos, playas y gastronomía impulsaron el turismo de verano en la cuidad de Santa Fe
La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, destacó que más de 235.000 personas pasaron por la ciudad, una cifra que refleja el crecimiento de la agenda recreativa y el impacto positivo en la economía local.
Miles de personas disfrutaron de los paradores y servicios instalados en la costa santafesina. Crédito: Archivo El Litoral.
La temporada de verano dejó un balance favorable para la ciudad de Santa Fe. Según datos difundidos por la Municipalidad, más de 235.000 personas participaron de distintas actividades y eventos desarrollados durante los meses de verano, una cifra que refuerza la estrategia local de consolidar a la capital provincial como un destino turístico urbano.
Desde el gobierno local destacaron que el crecimiento se logró a partir de una agenda cultural, deportiva y recreativa coordinada entre el sector público y el privado, que permitió atraer tanto a residentes como a visitantes de otras provincias.
La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, valoró el resultado de la temporada y señaló que la ciudad continúa fortaleciendo su posicionamiento turístico. “Santa Fe se consolida como un destino urbano turístico. No se pretende competir contra los destinos turísticos tradicionales, sino ofrecer una agenda combinada”, expresó.
Agendanutrida
Durante la temporada se desarrollaron numerosas actividades en playas, parques y espacios públicos de la ciudad, además de eventos culturales y deportivos que convocaron a un gran número de asistentes.
Alemán explicó que el crecimiento del turismo local responde a una planificación sostenida que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.
En ese sentido, la funcionaria destacó que el trabajo articulado permitió ampliar la oferta de actividades y fortalecer la infraestructura turística. “Venimos trabajando en conjunto con el sector privado y eso es lo que hizo que esta temporada se consolide Santa Fe como un destino turístico con más de 235.000 personas que pasaron por nuestras playas, parques y grandes eventos”, agregó.
Elimpactoeconómico
El movimiento turístico también tuvo un impacto directo en la economía local. De acuerdo con datos elaborados por el Observatorio de Turismo municipal, durante los primeros dos meses del año se registró una inversión turística de aproximadamente 5.300 millones de pesos.
Las playas de la ciudad fueron uno de los espacios más elegidos por vecinos y visitantes. Crédito: Fernando Nicola.
La secretaria destacó que este número representa un crecimiento real del 9% respecto al año anterior. “Venimos trabajando fuertemente desde el Observatorio de Turismo en la construcción de datos y en medir ese gasto turístico. En estos primeros dos meses registramos una inversión de 5.300 millones de pesos”, explicó.
Entre los sectores más beneficiados se destacó la gastronomía, que concentra una gran parte del movimiento económico generado por el turismo. “No es solamente el turismo de personas que vienen a un evento o a la playa, también vienen y consumen gastronomía, y eso genera empleo y moviliza toda una cadena de proveedores y servicios”, señaló Alemán.
Turismo de cercanía
Otro de los aspectos que destacaron desde el municipio es el crecimiento del turismo de cercanía y el aumento de visitantes provenientes de otras provincias e incluso de países vecinos.
Alemán destacó el crecimiento del turismo en la ciudad durante el verano.
Según explicó la funcionaria, esta tendencia se pudo observar especialmente durante los eventos deportivos que se desarrollaron en la ciudad. “Frente a cada evento deportivo también nos visitan personas incluso de otros países como Chile, Brasil o Uruguay, y eso es lo que buscamos: generar una agenda para que el turista tenga disponibilidad de servicios cuando llega a la ciudad”, sostuvo.
Próximos eventos
Tras el balance positivo del verano, el municipio ya trabaja en la agenda turística para los próximos meses. En el corto plazo se destacan los fines de semana largos y las actividades previstas para Semana Santa, que estarán orientadas principalmente al turismo religioso y educativo.
Además, uno de los grandes desafíos del año será la organización de los Juegos Suramericanos que se realizarán en septiembre.
“Seguimos trabajando fuertemente en lo que viene. Tenemos ahora un fin de semana largo en marzo, después Semana Santa, y nos estamos preparando con distintos paseos turísticos. También estamos enfocados en los Juegos Suramericanos, que serán una gran oportunidad para seguir consolidando a Santa Fe como destino turístico”, afirmó Alemán.
En ese marco, la funcionaria destacó el valor de espacios históricos de la ciudad, como la Manzana Jesuítica, que continuará siendo uno de los puntos clave dentro de la agenda cultural. “Estamos muy comprometidos con lo que se viene y con la construcción de agendas en conjunto con el sector privado”, concluyó.