Se fiscalizaron más de un millón de vehículos durante el verano: qué detectaron los controles

La temporada de verano 2026 dejó cifras que reflejan la magnitud del movimiento turístico en las rutas argentinas y, al mismo tiempo, el desafío permanente de garantizar la seguridad vial.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó operativos diarios en rutas, autopistas y accesos a destinos turísticos durante la temporada estival. En total fiscalizó más de un millón de vehículos, labró más de 23 mil infracciones y retiró de circulación a miles de conductores que incumplían las normas de tránsito.
Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante los operativos desplegados entre diciembre y febrero se controlaron 1.013.198 vehículos en distintos puntos del país.
Los controles se realizaron en 39 puestos estratégicos ubicados en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, donde agentes del organismo trabajaron en conjunto con fuerzas provinciales y municipales.
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir conductas que puedan derivar en siniestros viales.
Como resultado de estas fiscalizaciones, se labraron 23.527 infracciones por distintos tipos de incumplimientos. Entre las faltas más graves detectadas durante la temporada se destacan los 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que circulaban con alcohol en sangre y que fueron retirados de la vía pública por representar un riesgo para la seguridad vial.
Durante el operativo “Verano 2026”, la ANSV desplegó controles de documentación, alcoholemia y condiciones técnicas de los vehículos. Estos procedimientos se realizaron de manera diaria y estuvieron orientados a supervisar el comportamiento de los conductores en rutas con alto flujo turístico.
Además de los casos de alcoholemia positiva, los agentes detectaron otras infracciones vinculadas al incumplimiento de requisitos obligatorios para circular.
Entre las faltas más frecuentes registradas se encuentran 4.879 casos de vehículos que no contaban con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, un requisito fundamental para garantizar que el automóvil se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas.
Otra de las infracciones detectadas fue la falta de uso del cinturón de seguridad, con 2.668 conductores sancionados por no utilizar este elemento de protección. El cinturón es considerado uno de los dispositivos más eficaces para reducir lesiones graves o muertes en caso de siniestro vial.
En materia de documentación, los controles también revelaron 2.662 casos de conductores que circulaban sin la documentación requerida, como licencia de conducir o cédula del vehículo.
A su vez, se registraron 1.034 vehículos que no contaban con el seguro obligatorio, una cobertura exigida por ley para responder ante posibles daños ocasionados a terceros en un accidente de tránsito.
Otra irregularidad detectada fue la presencia de 1.075 vehículos con patentes ausentes o adulteradas, una situación que dificulta la identificación del automóvil y que constituye una falta grave según la normativa vigente.
Como consecuencia de estas infracciones, las autoridades procedieron a retener 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos, medidas que se aplican cuando el conductor o el automóvil representan un riesgo para la seguridad vial o incumplen requisitos básicos para circular.
Entre las infracciones detectadas durante el verano, el consumo de alcohol al volante continúa siendo una de las conductas más preocupantes para las autoridades viales.
Los 3.672 casos de alcoholemia positiva registrados durante los operativos muestran que, pese a las campañas de concientización y los controles, todavía existen conductores que deciden manejar luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.
La ANSV recordó que el alcohol reduce los reflejos, afecta la percepción de la velocidad y disminuye la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas en la ruta. Por ese motivo, se trata de uno de los factores más vinculados a los siniestros viales graves.
Entre los controles realizados durante la temporada, se registraron niveles de alcohol en sangre particularmente elevados en distintos puntos del país. Los valores más altos detectados fueron 3,05 gramos de alcohol por litro de sangre en Corrientes, 3,03 en Salta, 2,84 en Entre Ríos, 2,71 en Misiones y 2,56 nuevamente en Entre Ríos.
Estos niveles superan ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente y evidencian situaciones de alto riesgo para la seguridad vial.
En este sentido, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que los controles continuarán durante todo el año a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en distintas provincias.
El objetivo es sostener la fiscalización en rutas y autopistas, reforzar la prevención y promover conductas responsables al volante.