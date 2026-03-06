En rutas

Se fiscalizaron más de un millón de vehículos durante el verano: qué detectaron los controles

La Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó operativos diarios en rutas, autopistas y accesos a destinos turísticos durante la temporada estival. En total fiscalizó más de un millón de vehículos, labró más de 23 mil infracciones y retiró de circulación a miles de conductores que incumplían las normas de tránsito.