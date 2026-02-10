Ruta 9: lo detuvieron en un control, dio positivo de alcoholemia y llevaba a tres nenes sin cinturón

Un hombre fue demorado en un control de alcoholemia cuando circulaba por la Ruta Nacional 9 y llevaba a tres nenes en el asiento trasero sin el cinturón de seguridad colocado. Al momento de la detención, le faltaban más de 50 kilómetros para completar el viaje.
El episodio se registró en el peaje de Zárate, durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Mientras aguardaban el resultado del test, el agente le recordó que en la provincia de Buenos Aires rige tolerancia cero al alcohol para conducir.
Ante la consulta sobre si había tomado, el conductor admitió: “Sí, algo sí. Al mediodía, estábamos en el camping”. Segundos después, el dispositivo confirmó una alcoholemia muy elevada: 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre.
Además del resultado del control, los agentes observaron que los menores viajaban sin las medidas de seguridad correspondientes. “Viene con criaturas sueltas, sin cinturón. Tenemos que ser más conscientes en ese sentido”, le señalaron en el lugar.
El procedimiento no fue el único caso del operativo. Pocos minutos más tarde, otro automovilista también dio positivo: el test marcó 0,76 g/l. El hombre dijo que había tomado “al mediodía” y que luego no había vuelto a consumir.
Según se informó, ese segundo conductor se dirigía hacia Tigre y planeaba recorrer más de 70 kilómetros pese a haber bebido alcohol. Los agentes insistieron en que la normativa exige alcohol cero para conducir, especialmente cuando se viaja con familia.
Ambos conductores terminaron con la licencia retenida y quedaron inhabilitados para seguir circulando. Además, enfrentan multas de hasta $1.800.000 y una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia, de acuerdo con lo consignado.