Operativo en Zárate

Ruta 9: lo detuvieron en un control, dio positivo de alcoholemia y llevaba a tres nenes sin cinturón

Un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el peaje de Zárate detectó a un conductor con 1,60 g/l de alcohol en sangre que viajaba con tres nenes sin cinturón. En el mismo operativo, otro automovilista también dio positivo y fue sancionado.