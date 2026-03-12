#HOY:

El municipio de Santa Fe decidió cambiar de "cara gráfica" e institucional: cuáles fueron los motivos

Del Puente Colgante verde y la leyenda “Santa Fe Ciudad”, ahora se pasó a un isologo azul oscuro con las letras “SF” y el escudo de la ciudad. Habrá un cambio “progresivo” del diseño distintivo de la actual gestión.

El nuevo isologo oficial de la Municipalidad de Santa Fe. Crédito: Municipalidad de Santa FeEl nuevo isologo oficial de la Municipalidad de Santa Fe. Crédito: Municipalidad de Santa Fe
Por definición, un isologo es la combinación de un logotipo y un isotipo, o sea, un elemento gráfico que combina una imagen (isotipo) y una palabra o letra (logotipo) para representar una gestión municipal, una marca, un comercio, una empresa, etcétera. Es un diseño distintivo de algo, una suerte de “DNI” icónico.

El isologo institucional de la actual gestión de la Municipalidad de Santa Fe, a cargo de Juan Pablo Poletti, no se había modificado desde que el ex director del Hospital Cullen asumió en el Palacio Municipal. Decidió mantener el diseño de la anterior gestión a cargo del ex intendente socialista Emilio Jatón.

Así se ve hoy el sitio web institucional de la Municipalidad capitalina. Crédito: El LitoralAsí se ve hoy el sitio web institucional de la Municipalidad capitalina. Crédito: El Litoral

Como informó El Litoral el 13 de diciembre de 2023, cuatro días después de que Poletti asumiera como primer mandatario capitalino, la gestión municipal entrante decidió mantener el color verde que la identificaba y el isologo con la imagen del Puente Colgante, y con la leyenda “Santa Fe Ciudad”. La nota de archivo puede leerse aquí.

“Quiero que se trabaje poniendo como prioridad al vecino y no a los partidos políticos. Ese será mi primer acto de gobierno. No voy a plotear ni un camión de basura, ni una plaza. Quedará el logo que tiene hoy la Municipalidad. Porque eso es lo que le interesa a la política”, había dicho Poletti durante su campaña proselitista, y lo cumplió.

El intendente insistió en recuperar emblemas, y puso como ejemplo la bandera local. Crédito: ArchivoEl intendente insistió en recuperar emblemas, y puso como ejemplo la bandera local. Crédito: Archivo

Hasta ahora, que llegó el cambio. El sitio web oficial del municipio presentó un nuevo isologo, en un azul oscuro con las letras “SF”. Las redes sociales institucionales de Facebook e Instagram del gobierno local ya incluyen el nuevo diseño distintivo, sobre un fondo verde.

Aún no se ven los cambios en los e-mails institucionales (gestionados por el sistema Doppler). Tampoco en la red social “X” (ex Twitter) ni en el canal de Youtube.

Recobrar emblemas

Durante la presentación de la Media Maratón 21K, el intendente capitalino dijo en declaraciones públicas: “Tenemos una oportunidad de cara a los Juegos Suramericanos 2026 de poder darle un impulso a la ciudad, y nosotros queremos recobrar los emblemas que nos son propios a los santafesinos”.

“A esto lo hicimos el año pasado con la bandera de Santa Fe capital, revalorizando el sentido de pertenencia de la santafesinidad pura. En esto consideramos que necesitamos volver al escudo, y a la expresión ‘Municipalidad de Santa Fe’, que no se veía. Queremos ser muy prudentes con todo esto”, aclaró luego.

Después agregó: “Creemos que los Juegos Suramericanos representan una oportunidad enorme para darle frescura, orden, limpieza (a la imagen de Santa Fe); para que esa cara de la ciudad esté renovada y así afrontar este evento deportivo tan importante”, enfatizó luego Poletti.

“Renovación progresiva”

La pregunta que surge es qué pasará con todos los documentos institucionales, de ceremonial y tributarios (como las boletas de la TGI); los ploteos de las unidades que integran el parque automotor (las camionetas de la GSI, los camiones de mantenimiento de espacios verdes), que tienen el viejo isologo; e incluso con las letras corpóreas de la Costanera, etcétera.

TGI digital, con el viejo isologo. Las próximas impresas tendrán el nuevo diseño. Crédito: ArchivoTGI digital, con el viejo isologo. Las próximas impresas tendrán el nuevo diseño. Crédito: Archivo

Fuentes del municipio explicaron a El Litoral que la renovación de la imagen distintiva del gobierno local “será progresiva”: “El ‘SF’ de Santa Fe y el escudo van a aparecer en todas las cosas nuevas, en eventos de jerarquía como la Maratón, y en el nuevo SEOM”, precisaron.

También, aparecerá “en los nuevos vehículos que se adquirieron, en las redes sociales y las vías de comunicación digital. Se va a ir utilizando para renovar la cartelería de las plazas que están dañadas y en vehículos que haya que reparar. No se van a destinar fondos extras, por eso se mantiene el verde para que conviva lo que ya se hizo con lo nuevo”, añadieron.

Con relación a las boletas de la Tasa General de Inmueble (TGI), donde aparece el isologo anterior, respondieron que las boletas de todo el 2026 “ya están impresas. Eso (la inclusión de la nueva identificación visual) se incluirá más adelante, cuando se vuelvan a imprimir”.

Aún no hay definiciones sobre las letras corpóreas. Crédito: Archivo Flavio RainaAún no hay definiciones sobre las letras corpóreas. Crédito: Archivo Flavio Raina

No tiene un costo extra para los vecinos -insistieron las mismas fuentes oficiales en este aspecto-. Tampoco se va reemplazar nada que esté en buen estado (en materia identificación institucional). La nueva imagen se incorpora en lo nuevo y en lo que se tenga que renovar, Es una decisión responsable: ordenar sin gastar de más”.

La atracción de los Juegos

La decisión de cambiar de isologo “se tomó ahora, porque la ciudad se está preparando para un evento internacional y de gran envergadura como los Juegos Suramericanos 2026. El objetivo es mostrar una ciudad que está en movimiento, que se renueva y que recupera sus valores, sus emblemas”, agregaron las fuentes del municipio.

“De cara a los Sudamericanos se está trabajando para que la ciudad capital esté ordenada, limpia y también bien presentada”, cerraron. Por último, aún es duda qué pasará con las emblemáticas letras corpóreas de Santa Fe ubicadas en la Costanera Oeste. Habrá que aguardar novedades al respecto.

