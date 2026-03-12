Nuevo isologo

El municipio de Santa Fe decidió cambiar de "cara gráfica" e institucional: cuáles fueron los motivos

Del Puente Colgante verde y la leyenda “Santa Fe Ciudad”, ahora se pasó a un isologo azul oscuro con las letras “SF” y el escudo de la ciudad. Habrá un cambio “progresivo” del diseño distintivo de la actual gestión.