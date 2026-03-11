Poletti recibió a la comitiva de Odesur de cara a los próximos Juegos Suramericanos
A 185 días del inicio del evento, autoridades de la Organización Deportiva Suramericana recorrieron los predios deportivos y mantuvieron un encuentro de trabajo con el intendente para ultimar detalles operativos.
Poletti recibió a autoridades de Odesur. Crédito: Municipalidad Santa Fe
La ciudad de Santa Fe se prepara para ser protagonista de la máxima cita deportiva de la región: los Juegos Suramericanos que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. En este contexto, el intendente Juan Pablo Poletti recibió a una comitiva de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) que arribó a la capital provincial para vivir una intensa jornada de supervisión técnica junto a funcionarios municipales y provinciales.
La actividad comenzó con una recorrida por los puntos clave de infraestructura que albergarán las competencias. Las autoridades visitaron el Centro de Tiro Deportivo en Recreo (Ex Liceo Militar), que contará con tecnología de vanguardia y capacidad para 450 espectadores.
Luego, se trasladaron a la Villa Deportiva en barrio Esmeralda Este, donde se ejecutan 346 viviendas para los atletas, y finalizaron el circuito en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el nuevo microestadio multipropósito en el sur de la ciudad.
Poletti recibió a autoridades de Odesur. Crédito: Municipalidad Santa Fe
Tras la recorrida, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó una reunión de trabajo en la Estación Belgrano, donde se discutieron los planes operativos y la articulación entre las sedes de Rosario, Rafaela y Santa Fe.
Durante el encuentro, el mandatario local destacó la ambición de la capital provincial por resaltarse en cuanto a la organización: "Queremos ser la mejor sede de la provincia; eso nos va a dejar la vara muy alta como ciudad y nos va a permitir llegar con los tiempos. Sin la articulación de todas las áreas provinciales en la infraestructura, esto no sería posible".
Asimismo, subrayó el impacto social del evento: "Es un desafío que asumimos para que el santafesino se haga parte de los Juegos y lo empiece a vivir desde ahora".
Voces de los protagonistas
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguimiento de Odesur, Miguel Ángel Mujica, elogió el modelo de alojamiento: "Es un éxito que la provincia pueda albergar a los deportistas en una villa y no en un hotel. Además, es parte de la transformación social, porque estos departamentos luego serán traspasados a gente que lo necesita".
En sintonía, el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, enfatizó el legado que dejará la competencia: "La infraestructura que va a quedar en Santa Fe la va a posicionar como la capital del deporte de la República Argentina. El avance es significativo, pero no hay que descuidarse en la operatividad".
Siguiendo esa línea, Francisco Barreto, representante de la Comisión de Atletas, se mostró sorprendido por la escala del proyecto: "Tengo cuatro Juegos Sudamericanos en mi carrera y nunca vi una estructura tan grande. Los atletas tendrán una experiencia increíble aquí".
Poletti recibió a autoridades de Odesur. Crédito: Municipalidad Santa Fe
Finalmente, el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité organizador, Julián Galdeano, resaltó el valor del asesoramiento técnico internacional: "De esto se trata, de prepararnos y para eso la articulación y la experiencia de toda la comisión técnica de Odesur nos ayudan mucho. El aporte es constructivo, para que lo que tengamos que modificar lo hagamos a tiempo y las cosas salgan mejor".
Además, agregó que ese trabajo conjunto se refleja en el avance diario: "De ese aporte se fue nutriendo todo el proceso que va avanzando, no solo en las obras, sino en cada una de las áreas donde ya empezamos a diseñar y a plasmar en papel un plan concreto de lo que va a ser la operación de esos días".
Presentes
De la actividad también participaron el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo; el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal, Eduardo Rudi; junto a Diógenes de Urquiza (Subsecretario de Deportes de la Nación) y autoridades técnicas de Odesur de Brasil, Chile y Ecuador.