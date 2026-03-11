“Es un éxito lo que está haciendo Santa Fe”, afirman desde la Comisión de Seguimiento de Odesur
La delegación internacional recorrió instalaciones en Rosario, Rafaela y Santa Fe. Su presidente, el chileno Miguel Ángel Mujica, valoró el progreso de los trabajos. El brasileño Francisco Barreto, de la Comisión de Atletas, fue contundente: “Participé en cuatro Juegos Panamericanos y nunca vi una estructura tan grande para un evento de este tipo”.
Durante la visita, los representantes del organismo destacaron el nivel de avance de la infraestructura deportiva y valoraron la planificación realizada por el Gobierno Provincial.
Recorrida por Santa Fe.
La agenda comenzó en Rosario, donde los miembros de la comisión fueron recibidos por autoridades provinciales y representantes del Comité Olímpico Argentino.
La comitiva estuvo integrada por el chileno Miguel Ángel Mujica, presidente de la Comisión de Seguimiento de Odesur; el ecuatoriano Jorge Delgado; el brasileño Francisco Barreto, representante de la Comisión de Atletas; el argentino Mario Cilenti, director ejecutivo de Odesur; y el colombiano Fabio Ramírez, director técnico y de desarrollo de la entidad.
En esa ciudad inspeccionaron el Estadio Parque Independencia, el Multiespacio Arena del Predio Ferial, la Villa Sudamericana y el Centro Acuático Provincial, instalaciones que serán escenario de distintas disciplinas durante el certamen.
Por parte de la Provincia estuvo el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité organizador, Julián Galdeano, junto a demás colaboradores.
Este martes la delegación continuó su recorrido en Rafaela y posteriormente en la ciudad de Santa Fe. En Rafaela visitaron el velódromo, el estadio Distrito Joven y la Villa Sudamericana.
Por la tarde, ya en el área metropolitana de la capital provincial, supervisaron los avances del Centro Internacional de Tiro en Recreo, la Villa Sudamericana, la pista de atletismo y el estadio cubierto del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
El secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, explicó que la visita forma parte del seguimiento que Odesur realiza desde que Santa Fe fue confirmada como sede.
Recorrida por Rafaela.
“Estamos prácticamente a 180 días de los Juegos. La comisión viene acompañando todo el proceso desde el inicio y hoy se encuentra con obras muy avanzadas, algunas cercanas al 70 % y otras en torno al 50 %. Eso nos da confianza en que estamos haciendo las cosas bien”, señaló.
Capital del deporte
El presidente de la comisión, Miguel Ángel Mujica, subrayó el progreso de los trabajos respecto de la situación observada un año atrás. “Hace doce meses teníamos planos e ideas; hoy vemos que realmente es un éxito lo que está haciendo la provincia de Santa Fe. La infraestructura ya se está materializando”, afirmó.
Mujica también destacó el modelo de Villa Suramericana en la ciudad de Santa Fe, que alojará a los atletas de los 15 países participantes. “Que los deportistas puedan concentrarse en una villa y no en hoteles es un gran paso. Además, los departamentos tendrán un uso social después de los Juegos, porque se entregarán o venderán a personas que los necesiten”, explicó.
En materia de instalaciones deportivas, el dirigente chileno resaltó particularmente el desarrollo del polideportivo de Rafaela. “Es una infraestructura de gran nivel. La ciudad ya debería empezar a pensar qué eventos nacionales o internacionales podrá albergar allí, porque permite organizar competiciones de hasta cinco disciplinas diferentes”, indicó.
Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, remarcó el valor estratégico del deporte para el desarrollo social y educativo. “La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de asumir el desafío de organizar estos Juegos es muy importante. El deporte transmite valores, forma a los jóvenes y contribuye a construir una sociedad más saludable”, sostuvo.
Moccia añadió que el legado de las obras trascenderá la competencia. “Los Juegos van a resignificar a la provincia y la posicionarán como capital del deporte en la Argentina, porque hoy no existe en el país una infraestructura tan completa como la que tendrá Santa Fe”, afirmó.
La visita concluyó con la valoración del brasileño Francisco Barreto, representante de la Comisión de Atletas, quien se mostró sorprendido por la magnitud del proyecto. “Participé en cuatro Juegos Panamericanos y nunca vi una estructura tan grande para un evento de este tipo. Los atletas que lleguen a Santa Fe vivirán, sin duda, una experiencia extraordinaria”, aseguró.