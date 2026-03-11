Juegos Suramericanos

“Es un éxito lo que está haciendo Santa Fe”, afirman desde la Comisión de Seguimiento de Odesur

La delegación internacional recorrió instalaciones en Rosario, Rafaela y Santa Fe. Su presidente, el chileno Miguel Ángel Mujica, valoró el progreso de los trabajos. El brasileño Francisco Barreto, de la Comisión de Atletas, fue contundente: “Participé en cuatro Juegos Panamericanos y nunca vi una estructura tan grande para un evento de este tipo”.