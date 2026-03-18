El gobernador cerró la reunión interministerial

Pullaro instó a los funcionarios a salir a difundir los cambios y transformaciones

En el cierre de la jornada en ATE -Casa España resaltó que la provincia no utilizó motosierra y definió al modelo como virtuoso. La jornada se realizó bajo la consigna "Decisiones que le cambian la vida a la gente".