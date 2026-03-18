Pullaro instó a los funcionarios a salir a difundir los cambios y transformaciones
En el cierre de la jornada en ATE -Casa España resaltó que la provincia no utilizó motosierra y definió al modelo como virtuoso. La jornada se realizó bajo la consigna "Decisiones que le cambian la vida a la gente".
Encuentro interministerial en el Centro Cultural ATE Casa España. Foto: Gobierno de Santa Fe
En tres ocasiones, el gobernador Maximiliano Pullaro instó a los funcionarios y legisladores de Unidos a "salir a defender los cambios y las transformaciones realizadas en los primeros 27 meses de gobierno" y aclaró que "no hay cambios sin tensiones y sin confrontación".
El gobernador cerró en ATE Casa España la primera jornada interministerial del año convocada bajo la consigna "Decisiones que le cambian la vida a la gente" y que abrió el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido.
"Gobernar es explicar, no es invento nuestro. Y hay que explicar muchas veces decisiones que generan conflictos, que generan tensiones, pero también explicar el resultado de esas decisiones", le dijo Cándido a El Litoral sobre la repetición de Pullaro de salir a mostrar la gestión.
En la sala de ATE se fueron congregando los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo así como gran parte de los legisladores de Unidos encabezados por los presidentes de ambas cámaras, Felipe Michlig y Clara García. "Llevamos a hoy 41.881 acciones de gobierno" señaló Cándido en la apertura. "No hay políticas públicas sin resultados" aclaró para explicar la mecánica de trabajo de la jornada.
En esta ocasión fueron expositores los ministerios de Justicia y Seguridad, Educación, las empresas públicas ASSA y EPE y el ministerio de Obras Públicas. El final estuvo a cargo de Pullaro y en la apertura, en forma remota fue la actual diputada Gisela Scaglia la que se sumó a la reunión. "Estamos gobernando la provincia y gobernar es cuidar la casa común que es la provincia".
Ya sobre el cierre, Pullaro remarcó que "desde que asumimos sabíamos que no eran momentos sencillos los que nos iban a tocar, pero estábamos convencidos que veníamos a cambiar la realidad de la provincia. Había un estado nacional que se retiraba absolutamente de todo y empezaba a decir que iba a recortar un montón de fondos, y que las provincias nos íbamos a tener que arreglar como pudiésemos", recordó.
"Tomamos decisiones difíciles en ese contexto. Estábamos golpeados por la violencia y hoy podemos ver cómo el domingo, en Rosario, 300.000 personas fueron a un recital al aire libre en el Monumento a la Bandera, sin una sola denuncia de robo de un celular", ejemplificó el gobernador para dar cuenta de la baja de la violencia y el delito.
Respecto a la Educación, el gobernador recordó que "en 2023 los estudiantes habían tenido 150 días de clases y, como habíamos prometido, el año pasado tuvimos 185 y este año vamos a tener 187".
Asimismo, el mandatario destacó que "salvamos la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que pertenece a todos los santafesinos. Hoy una jubilación intermedia en Santa Fe es de un $ 1.800.000 cuando la jubilación intermedia del orden nacional son $ 600.000. Y logramos con decisión reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones", enfatizó.
"Dijimos que veníamos a fortalecer al sistema productivo y empezamos con las obras en los gasoductos que durante años no se concretaron. Dijimos que creíamos en el Estado y cuidar el Estado es cuidar las empresas públicas como ASSA y EPE; tuvimos que tomar decisiones valientes para que puedan ser eficientes y no sean un costo del Estado, porque sino, vienen los que no creen en el Estado y plantean que la única alternativa es regalársela al sector privado, como ya lo hicieron décadas atrás con el Banco Provincial de Santa Fe", recordó Pullaro.
Encuentro interministerial en el Centro Cultural ATE Casa España. Foto: Gobierno de Santa Fe
Fue allí que pidió a los presentes que salgan "con orgullo a defender los cambios y las transformaciones que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe. Hagámoslo con la firme convicción y con la frente alta, porque no lo hicimos con la motosierra, lo hicimos con mucha sensibilidad social, porque durante todo este tiempo invertimos en infraestructura productiva, educativa, en seguridad. Mejoramos la seguridad, la obra pública, la educación y la producción", resaltó.
Más allá recalcó que "a ningún santafesino ni santafesina le faltaron los alimentos ni los medicamentos, porque ahí siempre estuvo el Estado para acompañar a quienes más lo necesitaban".
Por último Pullaro manifestó que "desde acá podemos mostrar que puede haber un modelo virtuoso, un modelo que cuida el peso, un modelo que es eficiente a la hora de gestionar, que trabaja mucho, pero que lo hace con mucha sensibilidad, sin abandonar a nadie, porque es en lo que creemos y es en lo que nosotros nos formamos".
Decisiones
El gobernador Pullaro, en parte de su discurso hizo una defensa de empresas públicas y no dejó de recordar las privatizaciones que se hicieron en la provincia.
"Si creemos en el Estado y creemos en las empresas públicas, tenemos que tomar las decisiones valientes para que puedan ser eficientes y no sean un costo del Estado, porque si no vienen aquellos que no creen en el Estado y te plantean que la única alternativa es entregársela o regalársela al sector privado como ya lo hicieron hace 40 años atrás cuando le entregaron el Banco Provincial de Santa Fe a los hermanos Rohm y encima le pagaron 900 millones de pesos", afirmó.
Pullaro defendió las empresas públicas y pidió decisiones “valientes” para que sean eficientes y sostenibles.
Los expositores
Durante la jornada interministerial, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni junto a Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de Información, mostraron resultados de la persecución del tráfico de drogas. Cococcioni destacó los logros en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, marcando una disminución del 65 % en homicidios en lo que va del año. También, se refirió a la creación de un nuevo paquete de leyes para continuar mejorando la seguridad en la provincia y que serán enviados a Legislatura.
Al momento de hablar de la Educación, el ministro José Goity destacó los logros del Plan Raíz: el programa de alfabetización que busca garantizar que todos los niños estén alfabetizados al finalizar el tercer grado, y puso como ejemplos las mediciones de fluidez lectora en los más chicos, que ya muestran importantes avances. Lo hizo acompañado de directoras y alumnos de escuelas que participan de la experiencia.
En una presentación conjunta, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y la presidenta de EPE, Anahí Rodríguez, mostraron el impacto de las políticas productivas y energéticas.
Y a su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó las mejoras implementadas en los procesos de licitación de obras públicas y sostuvo que, con una gestión eficiente de los recursos, es posible y necesario, avanzar en infraestructura en toda la provincia, y mostró ejemplos de obras emblemáticas que se llevan adelante en diferentes localidades.
Antes la titular de ASSA, Renata Ghilotti repasó los cambios en la empresa y las inversiones que se llevan adelante donde la entidad de agua tiene presencia, especialmente en Santa Fe y Rosario.