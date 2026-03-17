El Orientador Laboral sumó 30 mil usuarios en dos semanas y amplía su alcance en Santa Fe
La herramienta digital del Gobierno de Santa Fe superó los 30 mil usuarios en sus primeras dos semanas. Funciona por WhatsApp, es gratuita y permite buscar empleo, armar CV y prepararse para entrevistas.
El Orientador Laboral ya superó los 30 mil usuarios en Santa Fe.
A dos semanas de su puesta en marcha, el Orientador Laboral ya fue utilizado por más de 30 mil personas en toda la provincia. La herramienta, impulsada por el Gobierno santafesino, funciona a través de WhatsApp y busca acompañar a quienes necesitan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo con respuestas rápidas y acceso simple desde el celular.
La rápida adopción del sistema mostró un nivel de uso alto desde sus primeros días. Entre las opciones más consultadas aparecen la búsqueda de empleo, la confección de currículums y la mejora de CV ya existentes, tres necesidades concretas que suelen repetirse entre quienes atraviesan procesos de búsqueda laboral.
Una herramienta pensada para buscar trabajo
Según los datos oficiales presentados este martes, 13.900 personas utilizaron la opción de búsqueda de empleo, 7.590 armaron su currículum vitae y 5.760 trabajaron sobre la mejora de un CV previo. El sistema además ofrece orientación para entrevistas laborales y consejos para el primer día de trabajo.
Permite buscar empleo, armar CV en PDF y prepararse para entrevistas.
La lógica de la herramienta apunta a resolver obstáculos frecuentes en el acceso al mercado laboral. No solo permite encontrar avisos y postularse, sino también ordenar la presentación personal de cada postulante con un currículum en PDF, listo para entregar o enviar a empresas y consultoras.
WhatsApp como puerta de entrada
Uno de los rasgos centrales del Orientador Laboral es su formato. El sistema funciona dentro de WhatsApp, una plataforma ya incorporada a la vida cotidiana de miles de personas, lo que reduce barreras de acceso y evita pasos extra para usarlo. Además, está disponible las 24 horas, los 365 días del año y no tiene costo.
Ese punto aparece como una de las claves de su expansión temprana. Al no requerir más que un teléfono celular y una conversación iniciada por chat, la herramienta busca llegar tanto a quienes están dando sus primeros pasos laborales como a quienes necesitan rearmar su perfil para volver a buscar empleo.
La herramienta funciona por WhatsApp y está disponible las 24 horas.
El desarrollo del Orientador Laboral se apoyó en demandas detectadas en el trabajo territorial con empresas y postulantes. Una de las observaciones más repetidas pasaba por las dificultades en la presentación de currículums y en la preparación para entrevistas, dos instancias básicas pero decisivas al momento de competir por un puesto.
En ese marco, la herramienta fue diseñada como una respuesta práctica, disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar de la provincia. La apuesta oficial combina asistencia laboral con uso de tecnología para simplificar trámites y acercar servicios públicos a través de canales más directos.
Cómo acceder al Orientador Laboral
Para utilizar el asistente solo hay que iniciar una conversación por WhatsApp al 3426313853. Desde ese chat, el usuario puede crear o mejorar su CV en PDF, prepararse para entrevistas, acceder a búsquedas laborales y recibir orientación útil para empezar un nuevo empleo.
La herramienta se presenta así como un canal de consulta permanente para quienes buscan trabajo en Santa Fe. En sus primeros 15 días, el volumen de uso ya la ubicó como uno de los recursos digitales de mayor adopción reciente dentro de las políticas públicas provinciales vinculadas al empleo.