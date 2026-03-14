El freno en consumo y construcción explica el estancamiento en Santa Fe

Las ventas en supermercados (-5,2%); el consumo de cemento (-3,4%) y un crecimiento industrial heterogéneo (+0,6% gracias a la agroindustria, con retracción al resto de los sectores), sintetizan la foto de la economía santafesina con un retroceso del 0,2% en el 2025, pero evidenciando los desafíos del presente año.
Al cierre del pasado año, seis de los ocho componentes del ICA-SFE presentaron crecimiento más allá de los dos rubros decisivos en retroceso. El nivel de puestos de trabajo registrado en la provincia de Santa Fe y la masa salarial "finalizaron con una tasa levemente positiva; evidenciando síntomas de dificultades hacia una reactivación sostenida en el mercado laboral".
Un trimestre muy recesivo, definitorio para el balance del 2025.
Los recursos tributarios totales en la provincia cierran el cuarto trimestre de 2025 con cifras levemente positivas, por un leve impulso del volumen de Recursos de Origen Nacional (coparticipación y otros). La serie acumuló una tasa positiva del 0,6%, frente a una recaudación de impuestos provinciales que presentó altibajos a lo largo del año.
El Índice de Difusión -sintetiza el comportamiento de los componentes del ICA-SFE- "refleja un panorama de caída progresiva en términos agregados, luego de tocar máximo en enero de 2025 (en torno al 75,0%). Al cierre del cuarto trimestre del año, finalizó por debajo del 40,0%".
Trabajo, salarios y consumo
La expectativa de contratación de personal parece alta según el estudio, pero el balance del año expone el contraste. De hecho, según el CES/BCSF -que dirige Lucrecia D'Jorge y coordina Pedro Cohan- expone que el número de puestos de trabajo registrado en la provincia marcó una variación levemente negativa hacia el cuarto trimestre de 2025. Aun así, la tasa acumulada anual se ubicó en +0,1%
"La serie representativa de la masa salarial total del sector registrado cerró con una tasa acumulada anual del 0,2%. Tras la recuperación observada en el primer trimestre, las negociaciones posteriores no compensaron totalmente el inflacionario de muchos de los sectores clave".
Los trabajos formales, reflejo de un marcador social relevante.
"Adicionalmente, la actividad de la construcción en la provincia de Santa Fe (en base a estimaciones a nivel nacional del consumo de cemento), marcó una variación acumulada en torno al -3,4% en 2025, manteniéndose en niveles históricos relativamente bajos.
"Dicha situación -detallan los autores del informe- refleja los efectos colaterales de la reducción de la obra pública nacional, costos de los materiales complementarios en ascenso y bajos niveles de actividad del sector en general".
El semáforo de actividad. Los contrastes de una economía estancada.
En cuanto al patentamiento de automóviles, más allá de la importante caída del cuarto trimestre, cierra el 2025 con una variación del +4,2% con auge en la venta de los automotores importados
Industria
El Índice Compuesto de Evolución Industrial, arrojó un acumulado anual en torno al +0,6%, "con notorias disparidades sectoriales al interior de cada rama productiva".
Entre los subindicadores con mayor contribución positiva durante el tercer trimestre, se encuentran: molienda de oleaginosas, el consumo de hidrocarburos líquidos, faena (particularmente, los segmentos porcinos y aviar) y la producción de leche cruda.
Al cuarto trimestre de 2025, el consumo de gas industrial acumuló una variación negativa del 5,5%, y el consumo de energía eléctrica en la industria (no incluye cooperativas) también se ubicó en terreno negativo (-1,8%).
La molienda de oleaginosas (soja y girasol), cerró el año con una tasa acumulada levemente positiva en torno al 0,8%. Y la serie representativa de la producción primaria de leche cruda en la provincia (indicativa de 11 empresas), registró una variación prácticamente nula en el acumulado anual.