El Consejo Empresario manifiesta su respaldo a la reforma del Código Procesal Laboral

El Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe, expresa su apoyo al proyecto de actualización del Código Procesal Laboral de Santa Fe (Expediente 57224-CD), impulsado por el diputado Corral.
El sector productivo santafesino respalda la actualización procesal laboral, buscando corregir distorsiones que encarecen el sistema de ART sin mejorar al trabajador.
El Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe, expresa su apoyo al proyecto de actualización del Código Procesal Laboral de Santa Fe (Expediente 57224-CD), impulsado por el diputado Corral.
Considera que esta reforma representa un avance fundamental para corregir distorsiones estructurales que hoy encarecen el sistema de ART y restan competitividad a las empresas santafesinas, sin que ello signifique una mejora real en la protección del trabajador.
Hoy las empresas santafesinas enfrentan una alícuota promedio de ART del 4,03%, cifra que supera en un 45% el promedio nacional.
Esta disparidad, sumada a una tasa de litigiosidad que duplica a la de Córdoba (260 juicios contra 118 por cada 10.000 trabajadores), representa un sobrecosto anual de USD 100 millones para el sector productivo de la provincia.
Por lo expuesto, el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe solicita a la Legislatura dar un tratamiento urgente y favorable a este proyecto, herramienta indispensable para construir un entorno laboral más justo, previsible y competitivo para Santa Fe.