La Mesa de Entidades Productivas de Santa Fe debatió el futuro del trabajo y la producción
Representantes del sector empresario y funcionarios provinciales intercambiaron miradas sobre los desafíos económicos, la sostenibilidad del desarrollo y la necesidad de fortalecer el interior santafesino.
Santa Fe busca consolidar su rol como motor productivo del interior del país. Crédito: Flavio Raina.
En una reunión clave de la Mesa de Entidades Productivas, representantes del sector y autoridades provinciales analizaron las prioridades económicas y productivas de Santa Fe, en un encuentro que buscó alinear políticas de trabajo con la realidad de los productores.
La actividad contó con la presencia de Pablo Olivares, ministro de Economía provincial; Pablo Farías, diputado provincial y candidato a legislador nacional; Guillermo Álvarez, presidente de ADE (Asociación Dirigentes de Empresas); y funcionarios del Ministerio de Producción.
El encuentro permitió delinear acciones conjuntas para impulsar la economía regional. Crédito: Flavio Raina.
Eje central de la agenda
Para Pablo Olivares, la prioridad debe estar puesta en la generación de empleo y la producción, más allá de la volatilidad económica. “Tenemos que tener claro, sobre todo los que proyectamos, programamos, gestionamos, que lo urgente no tiene que estar por encima de lo importante. Lo importante es la producción, el trabajo”, afirmó.
El ministro subrayó la necesidad de enfocar las asistencias externas hacia ese ámbito: “Si hay una asistencia, debería ser en términos de alinearlos en la producción y el trabajo, en cómo nos va a ayudar para producir y trabajar más”. Olivares enfatizó que las políticas deben ser sostenibles en el tiempo y beneficiar tanto a la generación actual como a las futuras generaciones.
Claridad y previsibilidad
Consultado sobre la medida económica más urgente que tiene que tomar el Gobierno Nacional, Olivares sostuvo que la prioridad debería ser “dar claridad sobre cómo van a ser las reglas y la sostenibilidad hacia el futuro".
"Más que una medida del tipo de cambio, tiene que ver la previsibilidad de cómo el gobierno va a atravesar hasta el final de su mandato, pudiendo garantizar una gobernanza donde las decisiones se puedan sostener no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino también desde el Congreso”.
La Mesa de Entidades Productivas reafirmó su compromiso con el diálogo institucional. Crédito: Flavio Raina.
El ministro añadió que las políticas deben centrarse en “no priorizar a aquellos que más tienen, sino a aquellos que menos tienen”. Sobre el rol del interior del país, destacó: “Tenemos una autoridad ganada desde la provincia a la hora de hablar, cuando hoy la agenda es qué pasa que faltan dólares en el país, escuchar a aquellos que provienen de los lugares donde se generan dólares”.
Experiencia local al Congreso
Por su parte, Pablo Farías, diputado provincial y candidato a legislador nacional, valoró el espacio de diálogo: “Fue muy buena reunión, pudimos compartir y conversar sobre las distintas temáticas productivas que afectan a las entidades y sus representados. Quiero remarcar la práctica de esta mesa y de esta asociación de dirigentes: el diálogo permanente y el conocimiento profundo de la realidad”.
Farías remarcó la necesidad de defender los intereses de la provincia en el Congreso. Crédito: Flavio Raina.
Farías aseguró que la propuesta de Provincias Unidas busca defender los intereses de Santa Fe: “Son ventajas importantes que tenemos en la propuesta que llevamos con Gisela Scaglia al Congreso de la Nación: conocimiento profundo de la provincia, diálogo permanente con las instituciones y una decisión muy firme de defender los intereses de la provincia, dejando de lado los intereses partidarios”.
Representación concreta
Desde el sector productivo, Guillermo Álvarez remarcó la necesidad de una representación comprometida con los intereses de Santa Fe: “Hemos tenido ejemplos, como la ley de biocombustibles, que perjudicaba a la provincia y diputados nacionales votaron en contra de los intereses locales”.
Álvarez también destacó la importancia de mantener un canal de comunicación constante con las autoridades: “Pedimos una comunicación fluida y un calendario de reuniones entre los funcionarios políticos, legislativos y ejecutivos con las entidades de la producción"
Finalmente, sostuvo que desde el sector buscan "aportar ideas y necesidades para que puedan plantearlas en el Congreso. El objetivo es el desarrollo, no solamente el problema del gasto. El gasto es un instrumento, pero no el objetivo”.
La reunión reflejó un interés común en consolidar políticas productivas sostenibles, priorizando la generación de empleo y la defensa de los intereses de Santa Fe en el marco nacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
