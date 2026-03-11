Nueve iniciativas con preferencias para el jueves

Diputados tiene en agenda el proyecto para intentar bajar la litigiosidad laboral

Unidos acercó posiciones para votar la reforma a artículos del Código Procesal Laboral. Sectores de la oposición acompañarían con su voto. Sendos proyectos de legisladores opositores apuntan a abrir canales institucionales de diálogos con fuerzas de seguridad y penitenciarias