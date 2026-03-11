Diputados tiene en agenda el proyecto para intentar bajar la litigiosidad laboral
Unidos acercó posiciones para votar la reforma a artículos del Código Procesal Laboral. Sectores de la oposición acompañarían con su voto. Sendos proyectos de legisladores opositores apuntan a abrir canales institucionales de diálogos con fuerzas de seguridad y penitenciarias
Corral apunta a que se vote este jueves la reforma al Código Procesal Laboral. Foto: Flavio Raina
La Cámara de Diputados tiene en agenda, entre los temas con preferencia para este jueves, el proyecto del radical José Corral (Unidos) que apunta a modificar tres artículos del Código Procesal Laboral con el objetivo de bajar la litigiosidad laboral en la provincia.
El asunto requiere el dictamen de dos comisiones para llegar al recinto. Son los casos de Asuntos Laborales que este miércoles concluye con la mar una ronda de consultas sobre el tema, y finalmente Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá el jueves por la mañana.
En los pasillos parlamentarios se da por hecho la llegada del tema al recinto debido a que socialistas y radicales acercaron posiciones sobre el proyecto y luego podrían sumar su firma algunos otros bloques como el justicialista.
El proyecto presentado por Corral con su compañero de bancada, Martín Rosua "tiene por objeto contribuir a la disminución de la litigiosidad laboral en la provincia mediante la implementación obligatoria del cuerpo especializado de peritos profesionales en el ámbito del Poder Judicial". Propone para ello la modificación de los artículos 76, 82 y 83 del Código Procesal Laboral "con el propósito de establecer criterios más claros, uniformes y eficientes en materia de prueba pericial y regulación de honorarios".
FISFE respaldó la iniciativa para bajar la litigiosidad laboral. Foto: Fernando Nicola
Corral explicó que presentó el proyecto debido "al alarmante crecimiento de los juicios laborales, lo que compromete no sólo el funcionamiento del sistema judicial, sino también la seguridad jurídica de empleadores y trabajadores". En las últimas semanas hubo varias reuniones con actores del sistema como la unión de empresas de ART, catedráticos, jueces e incluso la FISFE que respaldó el tratamiento del proyecto.
"Consideramos que esta reforma es un gran paso para corregir problemas estructurales que hoy generan sobrecostos en el sistema de ART, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin mejorar la calidad del empleo ni la protección real de los trabajadores", expresó el comunicado de FISFE semanas atrás.
En concreto, en dos años en Santa Fe se duplicaron los juicios laborales cuando hubo una disminución de la siniestralidad laboral. Son tres los artículos que el proyecto propone cambiar aunque en la redacción final podrían sumarse otras modificaciones.
El tema está entre los nueve que tienen acordado un tratamiento preferencial para este jueves en la Cámara Baja. En la mayoría de los casos requieren el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se destacan, entre ellos el de la justicialista Sonia Martorano creando un sistema de protección de la Salud Mental Materna.
Más allá de los temas en agenda, las autoridades del bloque de Unidos informaron a los jefes de bloque que esperarán el tratamiento en el Senado del proyecto de ley orgánica de Municipios para darle ingreso formal al cuerpo y fijar un tratamiento preferencial para dentro de siete días.
Unidos y el justicialismo acelerarán en estas horas las negociaciones en el Senado con el objetivo de buscar un texto único para votar este jueves.
En tanto, la diputada justicialista Celia Arena ingresó un proyecto propio "tomando muchas cuestiones planteadas en reuniones con intendentes y presidentes comunales partidarios", explicó a El Litoral. Arena señaló que el proyecto tiene algunas diferencias con el ingresado por los senadores de su partido pero no es contradictorio. "Algunos temas de la iniciativa nuestra está más desarrollados e incluimos una disposición transitoria respecto a la coparticipación que requiere una ley específica antes de septiembre de 2027.
El proyecto modifica artículos sobre peritajes y honorarios. Foto: Fernando Nicola
Mujeres
Como ocurre año a año, la Cámara de Diputados en el marco del Día Internacional de la Mujer entregará este miércoles el reconocimiento a santafesinas destacadas en su lucha por la defensa de las mujeres.
La nómina fue elaborada por los propios legisladores y la entrega será encabezada por la presidenta del cuerpo, Clara García.
Las reconocidas este año son Gisela Wild, Evangelia Billoud, Matilde Ponce, Romina Lusso, Carina Cavazza, Alicia Fernández, Inés Soljan, Luisa Galíndez, Valentina Ponce Moll, Alejanda Kosak Slobodianiuk, Patricia Escudero, Cecilia Ferrerya, Marcela Riquelme, Lidia Ocampo Romero, Silvia Virili.
También Marianella Magnano, Laura Tarabella, Ramona Villalba, María Emilia Marotto, Liliana Forzani, Dora Rambaldo Vico, María Esther Bertero, Nora Giacomino, Verónica Andrea Sotomayor, Laura Pasquali, Fanny Tissembaum, Carolina Pavetto, Inés Manni y Julia Jotomliansky.