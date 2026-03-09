La reforma electoral, el objetivo próximo del gobierno de Santa Fe
En días más empezarán las reuniones con fuerzas políticas. La decisión es avanzar con la temática en el presente año. La intención es unificar en un solo texto las distintas normas vigentes hoy, algunas incluso dictadas por la última intervención federal, en 1983.
Fabián Bastia, el ministro de Gobierno que conducirá desde Casa Gris la negociación por la futura ley electoral. Foto: Manuel Fabatia.
El Poder Ejecutivo provincial ya trabaja en borradores, legislación comparada y en análisis para que Santa Fe tenga una ley electoral que contenga y ordene el sistema hoy disperso en una serie de leyes que se fueron dictando en los últimos años e incluso algunas dictadas por la última intervención federal, previa a las elecciones de octubre de 1983.
En la Casa Gris, el ala política del gobierno definió un cronograma de trabajo para la primera parte del año: discurso del gobernador Maximiliano Pullaro ante las cámaras legislativas (15 de febrero); paritarias con los distintos gremios estatales; pliegos para futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia (aprobados el 26 de febrero) y la reforma política o electoral que se deriva de la nueva Constitución sancionada en septiembre del año pasado.
Debate sobre la mesa
Es en el Ministerio de Gobierno e Innovación Política que conduce Fabián Bastia, donde convergerá la tarea de síntesis en las diferentes temáticas.
Las distintas fuerzas políticas saben de la decisión del Poder Ejecutivo y no fueron pocos los legisladores (oficialistas y no oficialistas) que se acercaron a despachos oficiales a conversar sobre la temática.
La opinión primaria de la mesa política de Casa Gris es tener una ley electoral donde converjan las diferentes normas hoy vigentes con las respectivas modificaciones. El debate se acelerará a partir de la sanción de la futura Ley Orgánica de Municipios.
De la mano del ministro de Gobierno Bastia, la Casa Gris avanza en un plan para unificar su sistema electoral.
En Unidos hubo síntesis y entre mañana y el jueves habrá negociaciones con los senadores justicialistas buscando el texto para votar este jueves en el Senado.
El objetivo es que siete días después, la Cámara de Diputados sancione la norma que será la base de funcionamiento de los 365 gobiernos locales algunos de los cuales luego discutirán cartas orgánicas.
Consensos y disensos
En materia electoral, Santa Fe fue haciendo parches sobre parches y ahora, con la nueva Constitución y especialmente la futura composición de la Cámara de Diputados es aconsejable dictar la nueva normativa.
Precisamente Diputados se pronunció en varios ocasiones sobre diplomas de integrantes ante la ambigüedad de distintos artículos. Incluso, en el caso más reciente, el Tribunal Electoral adjudicó una banca a un espacio política, la Cámara entendió que no correspondía esa interpretación y resolvió el lugar para otro espacio. Para el Tribunal la banca 50 correspondía a Igualdad (Rubén Giustiniani) y para la Cámara correspondió al Frente Amplio por la Soberanía (Fabián Palo Oliver).
Algunos artículos vigentes tienen su origen en la Ley Electoral N° 2600 sancionada en 1938 y que sufrió muchas modificaciones a lo largo de casi 90 años de vigencia. El sistema electoral de Ley de Lemas fue reemplazado por el Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Luego, se pasó al sistema de Boleta Única y más adelante se dispuso -por ley- la gratuidad de la publicidad en las campañas electorales para partidos políticos, haciéndose cargo el propio Poder Ejecutivo.
En algún momento la provincia tuvo Ley de Cupo Femenino y en los últimos años se incorporó la paridad.
La unificación de leyes electorales en Santa Fe busca simplificar el proceso y resolver disputas, como la asignación de bancas. Foto: Archivo / Fernando Nicola (dron).
"Debemos trabajar en una ley nuevo que contenga todos los aspectos con vistas a los próximos años; no una ley para la coyuntura" les dijo el propio ministro Bastia a dirigentes socialistas y justicialistas que lo visitaron para hablar de este tema.
La mayoría de los dirigentes de las principales fuerzas políticas admiten la necesidad del tema, aunque luego aparecen las diferencias cuando se habla de pisos electorales para ocupar bancas, de la posibilidad de establecer para tener boletas a cargos legislativos haya candidatos a los cargos ejecutivos. Son todos borradores que necesitarán de largos procesos de diálogos para encontrar una síntesis.
En la página del Tribunal Electoral están las 20 leyes vigentes a la hora de elecciones con una docena de decretos reglamentarios lo que hacen sumamente engorroso todo el sistema. De allí la necesidad de buscar puntos de entendimiento y simplificar el sistema.
En tanto, en lo que tiene que ver con la autoridad electoral, parece decisión que el Tribunal ya no será encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia sino por un camarista del fuero Contencioso Administrativo con un tribunal de alzada también del fuero.