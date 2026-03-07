Hospitales, escuelas y aeropuertos

Pullaro firmó un acuerdo con Francia para financiar mejoras energéticas en edificios de Santa Fe

Hospitales, escuelas y aeropuertos El gobernador suscribió en Buenos Aires un convenio por 50 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo, destinado a impulsar un plan de eficiencia energética en infraestructura educativa, sanitaria y de transporte. Incluirá a los hospitales Cullen y Centenario, los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo, y 19 escuelas.