Concierto y sabores regionales para celebrar el 70º aniversario del Aeropuerto Sauce Viejo

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo celebrará sus 70 años con una propuesta abierta a la comunidad que combinará música, gastronomía regional y un fin solidario. El festejo se realizará el próximo viernes desde las 20:30 y tendrá como escenario un espacio inédito dentro de la terminal aérea.
De cara al evento, Gisela Riuli, directora y presidenta del ente administrador, destacó su importancia en el marco del aniversario. “Este año de festejos de los 70 años del aeropuerto internacional de Sauce Viejo y el próximo viernes estamos de fiesta. Es un evento muy lindo, es un evento solidario”, afirmó.
La iniciativa tendrá carácter solidario y lo recaudado será destinado a la Fundación Mateo Esquivo. Según explicó la entrevistada, el espectáculo adoptará un formato electrosinfónico coral que reinterpretará los grandes clásicos de Soda Stereo, con el objetivo de rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del rock nacional.
Además del espectáculo musical, la entrada incluirá una experiencia gastronómica. “Se van a compartir lo que es sabores de Santa Fe, degustación de bebidas y comidas típicas de la región. Todo está incluido en la entrada”, detalló Riuli. Los valores serán de 50.000 pesos para adultos y 20.000 para menores, y el evento se extenderá hasta la medianoche.
La celebración tendrá lugar en la explanada de ingreso al embarque. “Es la primera vez que hacemos en ese lugar un evento y también para que nos visiten y conozcan nuestras instalaciones”, remarcó.
Obras, conectividad ynuevos servicios
En paralelo al aniversario, el aeropuerto avanza con mejoras en infraestructura y servicios. Riuli señaló: “No paramos de gestionar los 365 días del año. Ya comenzamos con una modificación edilicia, nos ocupamos de lo que es la ampliación de la zona de control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
La funcionaria explicó que la provincia decidió avanzar con las obras ante la falta de respuesta nacional. “Es algo que se tiene que ocupar Nación, pero como no lo hacían, nosotros optamos por avanzar”, sostuvo. También se instaló un segundo escáner para agilizar controles y se incorporó nuevo mobiliario.
Riuli remarcó las mejoras en infraestructura y conectividad aérea. Crédito: Flavio Raina.
En materia de vuelos, confirmó la recuperación de frecuencias. “Estamos contentos porque hemos recuperado los vuelos que perdimos en enero y febrero. A partir de marzo están recuperados”, indicó. Además, destacó un nuevo horario sabatino con conexión internacional que comenzará a funcionar en la segunda quincena del mes.
Preparativos para unevento internacional
De cara a septiembre, el aeropuerto se prepara para recibir el movimiento que generarán los Juegos Sudamericanos. “Santa Fe se está posicionando con este evento, un evento de magnitud preponderante, donde vamos a estar en el ojo del mundo”, expresó Riuli.
La titular del ente aseguró que la terminal está en condiciones de responder ante emergencias y vuelos internacionales. “Siempre estamos recibiendo aeronaves que por cuestiones meteorológicas deben acudir a nuestro aeropuerto, estamos preparados para atender”, afirmó.
Finalmente, renovó la invitación: “Va a ser una hermosa fiesta”. Las entradas pueden adquirirse a través del Instagram oficial del aeropuerto y también se venderán el mismo día del evento.