Ventajas impositivas en Santa Fe: cómo respondieron industrias y comercios tras el primer mes
Más de 360 empresas generaron casi 700 nuevos puestos de trabajo a partir del beneficio de la deducción de Ingresos Brutos. "Teniendo en cuenta todas la herramientas, la provincia deja de recaudar 80 mil millones de pesos, que quedan en la trama productiva", dijo el ministro Gustavo Puccini.
El gobierno provincial anunció los resultados de las ventajas impositivas para el sector productivo, comercial e industrial a partir de la aplicación durante el mes de enero de la nueva Ley Tributaria. "Estamos bajando impuestos y en el actual contexto macroeconómico, esta disminución tiene una importancia mayor", planteó el ministro de Economía, Pablo Olivares.
Los beneficios impositivos son esencialmente la disminución de Ingresos Brutos para las empresas que generen nuevos empleos, la deducción de Ingresos Brutos a partir de las facturas de la EPE, y la rebaja de la alícuota hasta el 2,5% para pequeños comercios.
Cómo respondieron industrias y comercios tras el primer mes de ventajas impositivas. Foto: Manuel Fabatía.
Según precisó el funcionario, a lo largo de este primer mes de aplicación de la ley, "unas 2.466 empresas ya usaron al menos uno de estos beneficios, y casi 300 accedieron a dos de las ventajas ofrecidas".
El detalle da cuenta de que 366 empresas hicieron deducciones por 696 puestos nuevos puestos de trabajo por lo que obtuvieron una reducción tributaria de 766 millones de pesos en un solo mes; esto representa un ahorro de más de un millón de pesos por empleado. Las empresas pertenecen a diversos rubros.
Asimismo, 137 industrias y 1.147 comercios dedujeron Ingresos Brutos a través de las facturas de EPE. Ello representa unos 476 millones de pesos mensuales. En tanto que 816 pequeños comercios bajaron su alícuota al 2,5%. En este caso, la reducción representa unos 58 millones de pesos mensuales.
El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, por su parte, destacó que las medidas citadas se instrumentan "en un contexto nacional con una macroeconomía medianamente ordenada con inflación en baja, y un dólar controlado, pero con una microeconomía marcada por el ingreso fuerte de importaciones, la pérdida de puestos de trabajo y la caída de la actividad económica, sobre todo en el rubro industrial". Sobre esa base, destacó que la política tributaria de la provincia "apunta a incentivar la generación de puestos de trabajo y a bajar el costo de la energía eléctrica, como algo inédito en la provincia y el país".
Desde su cartera, valoró que 366 empresas hayan generado casi 700 nuevos puestos de trabajo, aprovechando el beneficio de la deducción de Ingresos Brutos. "Promovemos la generación de empleo formal", destacó.
Las ventajas impositivas para el sector productivo, comercial e industrial. Foto: Fernando Nicola.
"Comentaristas"
Finalmente, el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, describió el escenario productivo de la provincia. "Analizamos la situación no como comentaristas, sino como facilitadores con esta baja de impuestos en un contexto complejo", planteó. "El entramado productivo de la provincia es diverso – sostuvo-. Hay empresas que necesitan una mano, otras que se están recuperando y otras que necesitan inversiones para crecer. Estamos poniendo mucho énfasis en las que están quedando casi a un costado del camino. Acá – destacó-, no se apostó a las grandes empresas, sino que pensamos medidas que le sirvan hasta a un pequeño kiosco".
Según describió, a raíz de la aplicación de estas medidas, "la provincia deja de recaudar unos 80 mil millones de pesos que se quedan en el entramado productivo; y eso es posible porque tenemos un estado eficiente que cuida sus recursos", remarcó.
Finalmente, bregó porque el gobierno nacional "tenga una mirada que favorezca a la microeconomía; que evalúe la baja de las retenciones, que estudie cambios al impuesto al cheque y al combustible. Esto falta en la República Argentina para los próximos meses", concluyó.