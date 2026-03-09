Resultado de enero

Ventajas impositivas en Santa Fe: cómo respondieron industrias y comercios tras el primer mes

Más de 360 empresas generaron casi 700 nuevos puestos de trabajo a partir del beneficio de la deducción de Ingresos Brutos. "Teniendo en cuenta todas la herramientas, la provincia deja de recaudar 80 mil millones de pesos, que quedan en la trama productiva", dijo el ministro Gustavo Puccini.