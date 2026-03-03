Ventajas impositivas en Santa Fe

Pago anual de Patente e Inmobiliario: se superaron los niveles del año 2025

Los contribuyentes tenían tiempo de adherir hasta el viernes pasado. Quienes lo hacían, accedían a descuentos significativos. Según pudo saber El Litoral, se superó "en un 5%" el nivel de adhesión que se había registrado el año pasado.