Pago anual de Patente e Inmobiliario: se superaron los niveles del año 2025
Los contribuyentes tenían tiempo de adherir hasta el viernes pasado. Quienes lo hacían, accedían a descuentos significativos. Según pudo saber El Litoral, se superó "en un 5%" el nivel de adhesión que se había registrado el año pasado.
Mientras se terminan aún de procesar los datos para precisar cuánto dinero ingresó a las arcas provinciales en las últimas semanas, fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que el pago anual tanto de Patente como de Inmobiliario alcanzó "niveles récords" en la provincia. Según anticiparon, para ambos tributos se logró superar "al menos en un 5%" el nivel de adhesión que se había alcanzado en 2025.
La posibilidad de cancelar de manera anticipada el monto correspondiente al período 2026 para los impuestos citados vencía el pasado viernes. Hasta entonces, los contribuyentes que concretaban el pago accedían a beneficios significativos, como el descuento del 35% sobre el valor total. En el caso del Inmobiliario tanto Urbano como Rural, en tanto, para los contribuyentes que estuvieran al día se les adicionaba un descuento del 20% para las cinco primeras cuotas, y del 100% para la sexta. De ese modo, la quita final terminaba siendo prácticamente del 50%.
Finalmente, para ambos tributos, el contribuyente que efectuaba el pago anual evitaba los aumentos que operarán durante el segundo semestre, tal lo estipulado en la ley tributaria sancionada oportunamente por la Legislatura.
Paritarias
La herramienta que reeditó el Ministerio de Economía a través del pago anual permite oxigenar las cuentas públicas al menos de manera circunstancial, en medio de un contexto donde tanto la coparticipación como la recaudación propia están en caída, y donde la provincia debe pagar los aumentos salariales devenidos de la reciente discusión paritaria con los gremios docentes y estatales.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.
Al respecto y consultado por la prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, ratificó este martes que aunque la paritaria permanecerá abierta para debatir otros temas a lo largo del año, no habrá una reformulación de la oferta salarial y el aumento será liquidado por decreto, aun a aquellos sectores cuyos referentes sindicales rechazaron la oferta.
"No se cierra la paritaria. Lo que se dispone por una cuestión de justicia es que los empleados cobren el aumento. Se dispone la liquidación del incremento y la paritaria continúa con una dinámica durante el año. El gobierno liquida el aumento porque es justo que los trabajadores lo cobren, y lo antes posible", insistió.