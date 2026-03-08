En la Legislatura

Se prepara una suspensión preventiva para el fiscal acusado de abuso sexual

Ambas cámaras fueron convocadas para el 12 de marzo para tratar la situación del fiscal adjunto Leandro Benegas, quien ha sido imputado por la justicia por graves delitos en perjuicio de una menor de edad. El dictamen de Acuerdos ya está firmado.