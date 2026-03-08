Se prepara una suspensión preventiva para el fiscal acusado de abuso sexual
Ambas cámaras fueron convocadas para el 12 de marzo para tratar la situación del fiscal adjunto Leandro Benegas, quien ha sido imputado por la justicia por graves delitos en perjuicio de una menor de edad. El dictamen de Acuerdos ya está firmado.
Se prepara en la Legislatura una suspensión preventiva al fiscal acusado. Foto: Fernando Nicola.
La sesión conjunta de ambas cámaras decidirá el jueves 12 de marzo, a las 13 horas, si acepta o rechaza una dura medida disciplinaria contra el fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas.
La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que componen ocho diputados y cuatro senadores provinciales, propuso a sendos cuerpos una "suspensión preventiva" de Benegas, quien ha sido imputado por la justicia como "autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad".
Leandro Benegas, fiscal acusado de abuso sexual.
El trámite legislativo contempla que cada cámara cuente con su propio quórum y luego, por separado, vote los dictámenes de la Comisión de Acuerdos. Y en el caso de Benegas se trata de un único pronunciamiento de la bicameral, que recomienda esa medida disciplinaria sin una reducción de su sueldo.
La semana que viene otra vez el nombre del fiscal adjunto de Vera estará bajo la consideración de los legisladores. A fines de noviembre del año pasado se había acordado dejar "en suspenso" los términos del trámite en su contra dentro de la Legislatura a la espera de que "a juicio" de la comisión de Acuerdos se lo deba reanudar. Es lo que ha sucedido, a partir de las novedades judiciales de febrero.
La diputada socialista Rosana Bellatti actua como acusadora en ese trámite de procedimiento disciplinario por "la eventual comisión de delito doloso" que quedó en suspenso el 27 de noviembre de 2025 y seguramente se reabra a partir del próximo 12 de marzo. La decisión del año pasado fue esperar y observar si se producían avances procesales, tal como ha ocurrido el mes pasado.
La sesión conjunta se desarrollará en el recinto de la Cámara de Diputados. Crédito: Archivo El Litoral.
Cabe recordar que la diputada mencionada ya ha actuado como acusadora en otro proceso. El del ex fiscal Aldo Gerosa que fue removido de su cargo por unanimidad en marzo de 20205, bajo acusaciones similares.
La sesión conjunta se desarrollará en el recinto de la Cámara de Diputados y será presidida por Felipe Michlig, presidente provisional de la Cámara de Senadores. De acuerdo al Decreto de convocatoria, la Sesión tendrá por objetivo expedirse sobre el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que preside la diputada socialista Lionella Cattallini, en el marco del Procedimiento para la Gestión de Denuncias y Trámites de Remoción.