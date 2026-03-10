Incertidumbre por los juicios laborales

Una "calculadora" del Banco Central reaviva la polémica por los intereses

La Ley de Modernización busca unificar criterios para frenar la industria del juicio, pero una nueva herramienta digital del BCRA aplica el "cálculo compuesto" y llega a triplicar los montos de las indemnizaciones.