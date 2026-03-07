Categórico pronunciamiento

La Corte nacional exigió “equilibrio” en las cautelares contra el Estado

Fue al revocar una medida que permitía a empresarios de AMBA no ajustarse al cuadro tarifario dispuesto por la Secretaría de Transporte. Rosatti advirtió que “los jueces no pueden desentenderse del interés público comprometido". Y puso el eje en la división de poderes.