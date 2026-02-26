En dos años se perdieron 2.200 empleadores en Santa Fe, la mayoría en pequeñas empresas

En noviembre del año 2023 existían en la provincia de Santa Fe 50.608 empleadores; esa cifra pasó a 48.398 en octubre de 2025. En un cálculo rápido se concluye en que en los últimos dos años se perdieron 2210 empleadores en nuestro territorio.
Las unidades productivas de hasta 10 trabajadores fueron las más golpeadas. A ello se suman empresas más grandes que acusan severos problemas, mientras que en algunos rubros los datos son positivos. Un análisis por actividad.
Los datos surgen del reporte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en base a las afiliaciones a las ART.
Para tener un panorama más ajustado, a ellos debe añadirse la situación de empresas más grandes, que no llegaron a cerrar, pero atraviesan dificultades importantes. Son los conocidos casos de Lácteos Verónica, Vasalli, Celulosa Argentina, Algodonera Avellaneda y Frigorífico Euro, entre otros.
En cuanto a los emprendimientos caídos, el informe contempla la evolución de las variables productivas relacionadas con empleadores por sector y por tamaño, a dos años del inicio de las gestiones de gobierno nacional y provincial.
El número global incluye a empleadores de la administración pública nacional alcanzados por el sistema de riesgos del trabajo, advirtiendo que su incidencia resulta escasa en la evaluación general que está, centralmente, orientada por el sector privado.
Los datos fueron proporcionados por el ex ministro de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri.
Si la cifra global es pasada por un cedazo más fino, se obtiene que hay "marcadas diferencias" según el tamaño de la unidad productiva.
De esta manera, se tiene que las empresas con 1 a 10 empleados tuvieron un impacto negativo en los dos últimos años con 2016 empleadores menos, que apenas compensan las de 10 a 100 (+4), de 100 a 500 (+1) y más de 500 (+ 1).
Es decir que la caída se explica fundamentalmente por las pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores que resultaron ser las más afectadas. Pero como se ve, en unidades de más de una decena de trabajadores se verificaron leves incrementos.
Si el análisis se hace por sectores, se obtiene que prácticamente todos sufrieron pérdidas de unidades productivas, salvo Información y Comunicación, Servicios Administrativos y de Apoyo, y Administración Pública Nacional.
Por el contrario, en términos absolutos el cierre de unidades productivas se verifica mayormente en transporte y almacenamiento, industria, construcción, agricultura, servicios profesionales, técnicos y científicos y comercio.
Luego de comparar noviembre de 2023 con octubre de 2025 surge que en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca cerraron 235 unidades; 269 pertenecen a la Industria manufacturera; 5 a explotación de minas y canteras; 1 a Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 10 a Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales y 141 a Construcción.
Otras 91 corresponden a Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 1056 a Servicio de transporte y almacenamiento; 24 a Servicios de alojamiento y de comida; 35 a Intermediación financiera y servicios de seguros; 47 a Servicios inmobiliarios; 159 a Servicios profesionales, científicos y técnicos; 35 a Enseñanza; 15 a Salud Humana y servicios sociales; 44 a Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento; 31 a Servicios de asociaciones y servicios personales, y 29 a Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Con datos positivos figuran Información y comunicaciones (+ 5), Actividades administrativas y servicios de apoyo (+11) y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (+1).
A los efectos de realizar un análisis se observa que la caída referida a trabajadores registrados en el mismo período y con base a la misma fuente (SRT) tuvo impacto en sectores como industria manufacturera (- 7304), construcción (- 1502); transporte y almacenamiento (- 4.424), también en gastronomía y hotelería (-1.616); una pérdida importante en enseñanza y en menor medida en los otros servicios.
Comercio, Agricultura y Salud incrementaron la nómina de personal.
También aparece con bastante claridad que son las pequeñas empresas productoras de bienes las más afectadas, con influencia en las actividades de logística y de servicios.
Si bien en cada unidad productiva confluyen una serie de causas que se relacionan con su desempeño, a manera de interpretación general es posible identificar a determinados comportamientos de la actividad económica - retracción de la obra pública, caída del consumo y en alguna medida también apertura de importaciones – que inciden en este panorama.